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Рекомендуют такое не брать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло

В России провели масштабную проверку пастеризов...

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В России провели масштабную проверку пастеризованного молока — и результаты оказались тревожными. Специалисты обнаружили серьёзные нарушения, включая добавки, которых не должно быть в настоящем молоке. Причём такие продукты доступны в магазинах по всей стране, включая Приморский край.

Что показала проверка

Эксперты протестировали несколько популярных торговых марок. Несмотря на то что пастеризация должна обеспечивать безопасность продукта, часть образцов не соответствовала установленным требованиям, пишет PRIMPRESS.

Некоторые марки получили крайне низкие оценки. Например:

  • «Молочный день» — обнаружены остатки антибиотиков и карамельный вкус, что говорит о добавках.

  • «Маслосырзавод Славянский» — отмечен мыльный привкус.

  • «Молоком» и «Молочная сказка» — молоко пахло кипячёным.

Что ещё тревожит

Один из главных выводов: почти во всех проверенных образцах найден растительный жир, включая пальмовое масло. Это значит, что продукт уже нельзя назвать натуральным молоком.

Среди брендов, в которых были выявлены такие нарушения:

  • Promilker

  • «Горошек»

  • «Милушка»

  • «Кошкин дом»

  • «Просто молоко»

  • «Эконом»

  • и уже упомянутые выше марки

Почему это важно

Производители идут на уловки, чтобы снизить себестоимость продукции, но в итоге страдает потребитель. Молоко с добавками может не только не принести пользы, но и нанести вред — особенно детям, пожилым людям и тем, кто пьёт молоко регулярно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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