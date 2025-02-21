Ребенок кричал и отчаянно стучал в окно: 6-летний мальчик заживо сгорел на глазах у бабушки

В поселке Камышловском Омской области произошла трагедия, унесшая жизнь шестилетнего мальчика. Событие развернулось в момент, когда ребенок находился в доме один, а его бабушка была занята уборкой снега перед домом.

Тихий зимний день прервался внезапным пожаром, который стремительно охватил двухквартирное жилище. Пенсионерка, увидев пламя, немедленно бросилась к дому, стремясь спасти внука. Мальчик, ощущая приближение опасности, стучал в окно и кричал о помощи. К сожалению, все попытки оказались тщетны — огонь и дым сделали спасение невозможным.

Когда пожарные прибыли на место и приступили к ликвидации пожара, который уже успел охватить 128 квадратных метров, спасти мальчика не удалось. Его тело было найдено во время тушения. Бабушка, пережившая потерю внука и ставшая свидетельницей трагедии, была доставлена в больницу.

На месте происшествия работала команда из 12 пожарных и 4 единиц техники. Следствие по факту возгорания продолжается, специалисты пытаются установить причину пожара, сообщает readovka67.ru.