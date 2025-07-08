Развожу 50 мл. на 10 л. воды и опрыскиваю везде — муравьи растают, как сахар: термоядерный сироп
kursk
Как эффективно бороться с муравьями на даче?
На дачах часто появляются муравьи, которые могут навредить растениям и снизить урожай. Чтобы избежать проблем, необходимо вовремя принять меры. Мы предлагаем 4 простых метода для борьбы с муравьями на участке.
1. Обдайте муравейник кипятком
Как это работает?
Кипяток уничтожает большую часть колонии, разрушая тоннели и отпугивая муравьёв. Однако глубокие гнёзда могут выжить, поэтому повторяйте процесс после дождя для достижения лучшего результата.
Совет:
Осторожно используйте кипяток рядом с растениями, чтобы не повредить их.
2. Обработайте нашатырным спиртом
Как это работает?
Аммиачный запах нашатыря отпугивает муравьёв. Разведите 50 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды и полейте этим раствором муравейник и близлежащие участки.
Совет:
Лучше проводить обработку в безветренную погоду, чтобы запах был наиболее эффективным.
3. Используйте уксусный раствор
Как это работает?
Уксус действует как репеллент, отгоняя муравьёв. Разведите 100 мл уксуса в ведре воды и обрабатывайте муравьиные тропы.
Совет:
Повторяйте обработку после дождя или полива для лучшего результата.
4. Насыпьте кофейную гущу
Как это работает?
Кофейная гуща помогает сбить муравьёв с их пути и отпугивает их. Рассыпьте её вокруг муравейников и на дорожках.
Совет:
Повторяйте процедуру несколько раз в неделю для максимальной эффективности.
Дополнительные советы
Выращивайте бархатцы и мяту для защиты от муравьёв и других вредителей.
Удаляйте крупные муравейники с помощью лопаты, захватывая землю вокруг.
Откажитесь от химических средств, чтобы не навредить растениям и почве.
Используя эти методы, вы сможете эффективно бороться с муравьями на даче и сохранить растения в безопасности.
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