Развожу 50 мл. на 10 л. воды и опрыскиваю везде — муравьи растают, как сахар: термоядерный элексир
kursk
Как бороться с муравьями на даче: практические советы
Если на вашем дачном участке появились муравьи, важно принять меры для защиты растений. Эти насекомые могут не только распространять тлю, но и повреждать корни культур, что негативно сказывается на урожае. Рассмотрим 4 простых способа, как избавиться от муравьёв и защитить свои грядки.
1. Обдайте муравейник кипятком
Как это работает?
Кипяток уничтожает муравьёв, разрушает их тоннели и отпугивает оставшихся. Однако те, кто спрятались глубже, могут выжить, поэтому повторяйте процедуру несколько раз, особенно после дождя.
Совет:
Будьте осторожны с использованием кипятка рядом с растениями — он может повредить не только муравьёв, но и сами растения.
2. Обработайте нашатырным спиртом
Как это работает?
Запах аммиака невыносим для муравьёв. Смешайте 50 мл нашатыря с 10 литрами воды и полейте этой смесью муравейник. Это заставит муравьёв покинуть место обитания.
Совет:
Лучше проводить обработку в безветренную погоду, чтобы запах аммиака сохранялся долго.
3. Используйте уксусный раствор
Как это работает?
Уксус — это эффективный репеллент для муравьёв. Разведите 100 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте муравьиные тропы. Это отпугнёт муравьёв и заставит их искать новое место для гнезда.
Совет:
После дождя запах уксуса быстро исчезает, поэтому повторяйте обработку для закрепления эффекта.
4. Насыпьте кофейную гущу
Как это работает?
Кофейная гуща сбивает муравьёв с их привычных маршрутов. Высушите её и рассыпьте вдоль дорожек, вокруг деревьев и на муравейниках. Этот метод безопасен для растений и почвы.
Совет:
Повторяйте обработку кофейной гущей несколько раз в неделю для лучшего результата.
Дополнительные рекомендации
Бархатцы и мята: Высаживайте растения, такие как бархатцы или мята, чьи запахи отпугивают муравьёв и других вредителей.
Удаление муравейников: Для удаления крупных муравейников используйте лопату для извлечения земли вокруг.
Отказ от химии: Используйте только натуральные методы борьбы, чтобы не повредить полезным насекомым и почве.
С помощью простых, безопасных методов можно эффективно бороться с муравьями и сохранить свой дачный участок под контролем. Эти способы помогут защитить ваши растения и обеспечить хороший урожай.
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