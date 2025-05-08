Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Разводим всего 50 гр. — и ванна сияет даже в темноте: ни ржавчины, ни налета — классный способ

Бюджетная и безопасная альтернатива агрессивной...

Pinterest

Подписаться на Дзен.канал

Заблестевшая ванна без дорогостоящих чистящих средств — это реальность. Всё, что нужно, уже есть у вас дома: пищевая сода, уксус, соль и перекись водорода.

Эти компоненты не только эффективны, но и безопасны для эмали и акрила.

1. Мыльный налёт: сода + средство для посуды

Что нужно:

  • 50 г пищевой соды
  • 50 мл средства для мытья посуды

Как использовать:

  1. Смешайте ингредиенты до растворения частиц
  2. Нанесите пасту на загрязнённые участки
  3. Оставьте на 15 минут
  4. Протрите губкой или щёткой, смойте тёплой водой

Результат: ванна чистая, без разводов и серого налёта.

2. Ржавчина: соль + уксус

Понадобится:

  • 20 г соли
  • ½ стакана уксуса 9%

Инструкция:

  1. Смешайте соль и уксус
  2. Нанесите на ржавчину
  3. Оставьте на 15 минут
  4. Протрите и смойте

Даже стойкие ржавые пятна исчезают без следа — без абразивов и усилий.

3. Желтизна на акриле: перекись + уксус

Состав:

  • 100 мл перекиси водорода
  • 30 мл уксуса 9%

Как применять:

  1. Смешайте в пульверизаторе
  2. Распылите на пожелтевшие зоны
  3. Оставьте на 15 минут
  4. Смойте водой

Покрытие снова белое — без повреждений и запаха хлорки.

Почему это работает

Все эти смеси:

  • Безопасны для эмали и акрила
  • Не содержат агрессивной химии
  • Экологичны и подходят для домов с детьми
  • Стоят копейки и всегда под рукой

Совет:

Проводите такую чистку раз в 1–2 недели — и ваша ванна будет сиять как новая, без химии и лишних затрат.

Простые средства — большие результаты. Иногда всё, что нужно, уже стоит у вас на кухонной полке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

17 часов назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

как уничтожить тараканов в домашних условиях

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Не у нас

13 часов назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

установка пластикового окна в Уфе

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом

Новости Татарстана

день назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане подорожало мясо
Новости Казани
19 часов назад

Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

Новости Казани

15 часов назад

Лениногорский район нацелился на 7 миллиардов выручки от сельхозпродукции

Интересное в Казани

23 часа назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

Новости Татарстана

15 часов назад

В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая

Новости Казани

15 часов назад

В Казани предупредили об активности мошенников перед 9 Мая
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

18 часов назад

Ледник Судного дня тает быстрее: ученые бьют тревогу

Не у нас

18 часов назад

В Венгрии нашли массовое захоронение с удлинёнными черепами времен падения Рима

Не у нас

18 часов назад

Россияне живут дольше: ученые рассказали, как продлить активную жизнь до 100 лет
Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру