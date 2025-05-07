Разводим всего 50 гр. — и ванна сияет даже в темноте: ни ржавчины, ни налета — классный лайфхак
kasheloff.ru
1. Мыльный налёт — сода + средство для посуды
Ингредиенты:
- 50 г пищевой соды
- 50 мл средства для мытья посуды
Как использовать:
- Смешайте до растворения частиц
- Нанесите на поверхность ванны
- Оставьте на 15 минут
- Протрите губкой или щёткой и смойте
Результат: ванна чистая, без разводов и налёта.
2. Удаление ржавчины — соль + уксус
Ингредиенты:
- 20 г соли
- 1/2 стакана уксуса 9%
Инструкция:
- Смешайте компоненты
- Нанесите раствор на ржавчину
- Подождите 15 минут
- Потрите и смойте водой
Даже стойкие ржавые пятна исчезают без следа.
3. Желтизна на акриле — перекись + уксус
Ингредиенты:
- 100 мл перекиси водорода
- 30 мл уксуса 9%
Что делать:
- Смешайте, залейте в пульверизатор
- Распылите на пожелтевшие участки
- Подождите 15 минут
- Смойте водой
Акрил снова белый, без вреда для покрытия.
Почему это работает
Эти средства:
- экологичны и безопасны
- не царапают эмаль и акрил
- стоят копейки и есть в каждом доме
Совет: проводите такую чистку раз в 1–2 недели, и ваша ванна будет сиять без лишних затрат.
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