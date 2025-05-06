Разводим 50 гр. — и ванна сияет даже в темноте: ни ржавчины, ни налета — классный лайфхак
kasheloff.ru
Мыльный налёт, ржавчина и желтизна на ванне — не повод тратиться на дорогую бытовую химию. Всё, что нужно для идеальной чистоты, есть у вас дома.
Делимся простыми рецептами.
1. Против мыльного налёта
Ингредиенты:
- 50 г пищевой соды
- 50 мл средства для мытья посуды
Смешайте до растворения частиц. Нанесите на ванну, подождите 15 минут. Протрите щёткой или губкой — и смойте тёплой водой. Налёта не останется.
2. Против ржавчины
Ингредиенты:
- 20 г соли
- 1/2 стакана уксуса 9%
Нанесите раствор на ржавчину, подождите 15 минут. Потрите и смойте. Даже стойкие пятна исчезают без следа.
3. Для акриловой ванны
Ингредиенты:
- 100 мл перекиси водорода
- 30 мл уксуса 9%
Смешайте и залейте в пульверизатор. Обработайте пожелтевшие участки, подождите 15 минут, затем промойте. Акрил станет как новый, сообщает krasnoyarskmedia.
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