Разводим 50 гр. — и ванна сияет даже в темноте: ни ржавчины, ни налета — классный лайфхак

Мыльный налёт, ржавчина и желтизна на ванне — не повод тратиться на дорогую бытовую химию. Всё, что нужно для идеальной чистоты, есть у вас дома.

Делимся простыми рецептами.

1. Против мыльного налёта

Ингредиенты:

50 г пищевой соды

50 мл средства для мытья посуды

Смешайте до растворения частиц. Нанесите на ванну, подождите 15 минут. Протрите щёткой или губкой — и смойте тёплой водой. Налёта не останется.

2. Против ржавчины

Ингредиенты:

20 г соли

1/2 стакана уксуса 9%

Нанесите раствор на ржавчину, подождите 15 минут. Потрите и смойте. Даже стойкие пятна исчезают без следа.

3. Для акриловой ванны

Ингредиенты:

100 мл перекиси водорода

30 мл уксуса 9%

Смешайте и залейте в пульверизатор. Обработайте пожелтевшие участки, подождите 15 минут, затем промойте. Акрил станет как новый, сообщает krasnoyarskmedia.