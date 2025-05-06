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Разводим 50 гр. — и ванна сияет даже в темноте: ни ржавчины, ни налета — классный лайфхак

Очистить ванну от налёта и ржавчины можно без х...

kasheloff.ru

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Мыльный налёт, ржавчина и желтизна на ванне — не повод тратиться на дорогую бытовую химию. Всё, что нужно для идеальной чистоты, есть у вас дома.

Делимся простыми рецептами.

1. Против мыльного налёта

Ингредиенты:

  • 50 г пищевой соды
  • 50 мл средства для мытья посуды

Смешайте до растворения частиц. Нанесите на ванну, подождите 15 минут. Протрите щёткой или губкой — и смойте тёплой водой. Налёта не останется.

2. Против ржавчины

Ингредиенты:

  • 20 г соли
  • 1/2 стакана уксуса 9%

Нанесите раствор на ржавчину, подождите 15 минут. Потрите и смойте. Даже стойкие пятна исчезают без следа.

3. Для акриловой ванны

Ингредиенты:

  • 100 мл перекиси водорода
  • 30 мл уксуса 9%

Смешайте и залейте в пульверизатор. Обработайте пожелтевшие участки, подождите 15 минут, затем промойте. Акрил станет как новый, сообщает krasnoyarskmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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