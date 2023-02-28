Разведка Украины пожаловалась, что Россия опять сменила тактику нанесения ракетных ударов

В ГУР МО Украины заявили об очередной смене РФ тактики нанесения ракетных ударов

Российские войска снова поменяли тактику применения ракет для ударов по территории Украины в рамках СВО. С таким заявлением выступил представитель украинской военной разведки Андрей Черняк.

Произошло это на следующий день после нанесения этих самых ударов, причем независимо, были ли ракеты в налете. Как только что-то при ударе меняется, например, время суток или количество ракет, сразу же делается соответствующее заявление.

На этот раз в ГУР МО Украины прокомментировали нанесение удара дронами-камикадзе "Герань" в ночь с воскресенья на понедельник по Броварам и Хмельницкому. Отсутствие ракет при ударе и назвали "сменой тактики", связав это с "дефицитом" ракет и тем, что российские войска спустя год СВО начали учиться на своих ошибках.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", - заявил Черняк.

Украинская разведка докладывает, что у РФ осталось менее сотник высокоточных крылатых ракет.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", - считает Черняк.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что разговоры о дефиците российских ракет - пустые. "На всех хватит", - считает Медведев.