"Разведка донесла": стало известно, что скрывается в тайной части письма главы ЧВК "Вагнер" Пригожина министру обороны Шойгу

"СП": обнародовано содержании тайной части письма Пригожина министру обороны Шойгу

Руководитель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не так давно обратился с письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил его не допустить того, чтобы украинские войска откололи ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ и разбили группу "музыкантов".

Текст послания частично публикует "Свободная пресса".

Отмечается, что в послании две части - открытая и закрытая.

В первой Пригожин пишет, ссылаясь на данные разведки:

"Противник в конце марта-начале апреля планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ".

По сути Пригожин просит Шойгу предпринять уже сейчас все меры, чтобы спасти "музыкантов, которых знает весь мир".

В скрытой части послания, считает обозреватель Ситников, раскрывается часть планов ВСУ, известная от разведки, а также предлагаются методы противодействия этим планам укровоинов. По понятным соображениям, закрытая часть послания не может быть опубликована в СМИ или где-то еще.