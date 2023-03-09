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"Развязка близка": американский разведчик заявил, что конфликт на Украине вошел в финальную стадию

Американский разведчик заявил о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию
"Развязка близка": американский разведчик заявил, что конфликт на Украине вошел в финальную стадию

Фото: sila-rf.ru

Украинский конфликт вошел в свою финальную стадию и развязка уже близка, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге. По его мнению, ВС России в ходе этой финальной стадии будут "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ.

"Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики. У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки"", — сказал эксперт.

По мнению Риттера, конфликт завершится капитуляцией Украины не позднее октября 2023 года. Западная техника перестанет поступать Киеву уже летом.

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