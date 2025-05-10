Разрешено ли глушить двигатель, когда работает вентилятор охлаждения – точный совет
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Почему не стоит сразу глушить двигатель после поездки: объясняем просто
Многие водители замечали: заглушил машину, а вентилятор охлаждения продолжает работать. Это нормально — он включается, когда мотор сильно нагревается и радиатор сам не справляется с охлаждением. Но есть важный нюанс: если двигатель остановлен, насос (помпа) перестаёт качать охлаждающую жидкость, и она просто перестаёт циркулировать.
Что происходит с мотором?
Когда охлаждающая жидкость не двигается, двигатель продолжает оставаться горячим. Это может привести к перегреву отдельных деталей, особенно если машина оснащена турбиной. Из-за перегрева снижается ресурс мотора — вместо возможных 300–400 тысяч километров он может «попроситься» на капитальный ремонт куда раньше.
Турбина тоже требует внимания
В современных авто часто стоят турбокомпрессоры, которым тоже нужно остыть. Раньше советовали давать двигателю поработать 2–3 минуты после остановки. Сегодня достаточно 30–50 секунд — этого времени хватает, чтобы турбина и двигатель начали остывать.
А если вентилятор всё ещё работает?
Некоторые водители считают, что раз вентилятор крутится, значит, мотор охлаждается. Но это не совсем так: без циркуляции охлаждающей жидкости вентилятор охлаждает только радиатор, а не сам двигатель.
Как правильно поступать?
Не глушите мотор сразу после остановки. Дайте ему поработать на холостом ходу 30–50 секунд.
Если вентилятор продолжает работать — подождите минуту-другую. Когда он выключится сам, это сигнал, что температура в норме.
Эти простые действия помогут избежать перегрева и продлить срок службы двигателя, пишет sevastopolmedia.ru.
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