Новости России
· 16+ · Служба новостей

Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в СберБизнес

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KKVkG

Сделки РЕПО онлайн – одна из возможностей по размещению средств в несколько кликов.

Сбер предоставил корпоративным клиентам дополнительную удобную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга СберБизнес. Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально прост и удобен для бизнеса. Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:
«Сегодня бизнесу важно быстро принимать решения, в том числе в отношении управления ликвидностью. Мы внимательно изучаем потребности клиентов и стремимся предоставить высокотехнологичные комплексные решения для работы на финансовых рынках. Клиенты Сбера уже могут дистанционно открывать и пополнять брокерские счета всего за один рабочий день. Теперь в интернет-банке появилась возможность оперативного размещения денежных средств в РЕПО без посещения офиса и звонков в банк. В дальнейшем мы планируем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов».

Брокерский счет, позволяющий совершать операции онлайн, может стать одним из базовых банковских сервисов для гибкого управления денежными средствами компании. Находясь в авангарде цифровизации банковской сферы, Сбер последовательно совершенствует инструменты брокерского счета, чтобы сделать работу бизнеса на финансовых рынках более удобной, технологичной и понятной.

Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счёта разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счёт перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.

Узнать подробности, выбрать условия сделки и оставить заявку можно на сайте Сбербанка.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

химия от клещей для генератора холодного пара

Новости Татарстана

10 часов назад

Прощание с убитой Рушанией Сагдеевой пройдет 17 июня

Интересное в Казани

3 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

аэробика в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

23 часа назад

На юго-востоке Татарстана ожидается непогода

Новости Татарстана

день назад

Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Новости Татарстана

день назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Казани

7 часов назад

Казанский авиазавод проверят из-за долгих поставок самолетов Ту-214
Новости Казани
4 часа назад

Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады

Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады

Новости Татарстана

32 минуты назад

Хедлайнером Дня молодежи в Челнах 29 июня станет дуэт Galibri & Mavik

Гид по скидкам Казани

день назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Казани

47 минут назад

Жестоко избившего сына казанца доставили в СК

Новости Казани

час назад

В Казани пройдет очередное мировое событие — БРИКС +
Татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали Игр БРИКС
Новости Татарстана
час назад

Татарстанские синхронистки забрали 4 золотых медали Игр БРИКС

Новости Казани

2 часа назад

В Казани создают парк у нового здания театра Камала

Новости Казани

6 часов назад

В Казани отец жестоко избил своего маленького сына при всех

Новости Казани

6 часов назад

В Казани байкер упал с мотоцикла из-за Audi
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них
Новости Казани
2 часа назад

В Казани мужчина забивает пенсионерок ногами в подъезде и ворует у них