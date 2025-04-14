Размер небольшой, но хоть так: Голикова дала информацию о новой разовой выплате пенсионерам со апреля 2025 года

С 2025 года в России вступают в силу новые правила, которые повлияют на доходы миллионов пенсионеров. Власти обещают индексации, повышение минимальных выплат и дополнительные меры поддержки для наиболее уязвимых граждан. Всё это направлено на сохранение финансовой стабильности и улучшение качества жизни пожилых людей.

Страховые пенсии проиндексируют дважды

С 1 января 2025 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,3%. Это сделано для компенсации инфляции. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 145,69 рубля, а фиксированная выплата к пенсии — 8 907,70 рублей.

С 1 февраля 2025 года будет проведена дополнительная индексация на 9,5%. Таким образом, в течение двух месяцев выплаты повысят сразу дважды — это должно частично нивелировать рост цен.

Социальные пенсии вырастут почти на 15%

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Повышение связано с ростом прожиточного минимума пенсионера. Изменения затронут около 3,5 миллионов человек, а также порядка 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение — включая ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

После повышения средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей в месяц.

Минимальная пенсия: новый уровень

С начала 2025 года минимальная пенсия в России установлена на уровне 15 250 рублей. Если итоговая сумма выплат окажется ниже этой планки, государство компенсирует разницу. Однако это касается только неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры не смогут рассчитывать на такие доплаты.

Что важно знать пенсионерам

Чтобы не упустить положенные выплаты, пенсионерам рекомендуется:

Следить за обновлениями законодательства, связанными с пенсиями

Проверять правильность начислений по каждому месяцу

При необходимости обращаться в Социальный фонд России за разъяснениями и оформлением доплат

Заключение

Реформа 2025 года — это продолжение курса на повышение социальной поддержки. Государство обещает учесть инфляцию, обеспечить минимальные стандарты и усилить помощь тем, кто особенно в ней нуждается. Важно не терять контакт с органами соцобеспечения и вовремя реагировать на любые изменения в пенсионных правилах — это поможет сохранить стабильность и воспользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки.