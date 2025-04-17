Размер небольшой, но хоть будет так: Татьяна Голикова поделилась информацией о новой разовой выплате пенсионерам с апреля 2025 года
expert.ru
В 2025 году в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсионных выплат. Речь идёт об увеличении пенсий, индексации и целевых мерах поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.
Все изменения направлены на то, чтобы защитить пожилых россиян от последствий инфляции и роста цен.
Страховые пенсии: два этапа повышения
С начала года для неработающих пенсионеров предусмотрено двухэтапное увеличение выплат:
- С января страховая пенсия выросла на 7,3%. Один пенсионный балл теперь оценивается в 145,69 рубля, а фиксированная выплата составляет 8 907,70 рубля.
- С февраля введена дополнительная индексация на 9,5%, чтобы компенсировать рост стоимости жизни в начале года.
Социальные пенсии тоже подросли
Начиная с 1 апреля 2025 года, социальные пенсии увеличены сразу на 14,75%. Это связано с ростом прожиточного минимума.
Изменения коснулись:
- Более 3,5 миллионов получателей социальных выплат;
- Около 700 тысяч граждан на государственном пенсионном обеспечении, включая ветеранов и блокадников.
Теперь средняя социальная пенсия достигает 15 456 рублей в месяц.
Минимальный уровень пенсии: 15 250 рублей
Для всех неработающих пенсионеров с января установлена минимальная пенсия — 15 250 рублей. Если общая сумма выплат окажется ниже, государство автоматически доплачивает разницу. Для работающих пенсионеров такой перерасчёт не предусмотрен.
Как не пропустить изменения
Чтобы не остаться в стороне от новых мер поддержки, пенсионерам советуют:
- Регулярно проверять сумму поступающих выплат;
- Следить за новостями пенсионной системы;
- При возникновении вопросов обращаться в территориальные отделения Социального фонда России.
Почему это важно
Обновление пенсионной системы — часть более широкой стратегии государства по поддержке старшего поколения. В условиях инфляции такие меры направлены на то, чтобы сохранить достойный уровень жизни и обеспечить пенсионерам финансовую стабильность.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец