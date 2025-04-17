Размер небольшой, но хоть будет так: Татьяна Голикова поделилась информацией о новой разовой выплате пенсионерам с апреля 2025 года

В 2025 году в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсионных выплат. Речь идёт об увеличении пенсий, индексации и целевых мерах поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.

Все изменения направлены на то, чтобы защитить пожилых россиян от последствий инфляции и роста цен.

Страховые пенсии: два этапа повышения

С начала года для неработающих пенсионеров предусмотрено двухэтапное увеличение выплат:

С января страховая пенсия выросла на 7,3%. Один пенсионный балл теперь оценивается в 145,69 рубля, а фиксированная выплата составляет 8 907,70 рубля.

С февраля введена дополнительная индексация на 9,5%, чтобы компенсировать рост стоимости жизни в начале года.

Социальные пенсии тоже подросли

Начиная с 1 апреля 2025 года, социальные пенсии увеличены сразу на 14,75%. Это связано с ростом прожиточного минимума.

Изменения коснулись:

Более 3,5 миллионов получателей социальных выплат;

Около 700 тысяч граждан на государственном пенсионном обеспечении, включая ветеранов и блокадников.

Теперь средняя социальная пенсия достигает 15 456 рублей в месяц.

Минимальный уровень пенсии: 15 250 рублей

Для всех неработающих пенсионеров с января установлена минимальная пенсия — 15 250 рублей. Если общая сумма выплат окажется ниже, государство автоматически доплачивает разницу. Для работающих пенсионеров такой перерасчёт не предусмотрен.

Как не пропустить изменения

Чтобы не остаться в стороне от новых мер поддержки, пенсионерам советуют:

Регулярно проверять сумму поступающих выплат;

Следить за новостями пенсионной системы;

При возникновении вопросов обращаться в территориальные отделения Социального фонда России.

Почему это важно

Обновление пенсионной системы — часть более широкой стратегии государства по поддержке старшего поколения. В условиях инфляции такие меры направлены на то, чтобы сохранить достойный уровень жизни и обеспечить пенсионерам финансовую стабильность.