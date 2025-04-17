Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Размер небольшой, но хоть будет так: Татьяна Голикова поделилась информацией о новой разовой выплате пенсионерам с апреля 2025 года

С начала 2025 года в России вступили в силу нов...

expert.ru

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсионных выплат. Речь идёт об увеличении пенсий, индексации и целевых мерах поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.

Все изменения направлены на то, чтобы защитить пожилых россиян от последствий инфляции и роста цен.

Страховые пенсии: два этапа повышения

С начала года для неработающих пенсионеров предусмотрено двухэтапное увеличение выплат:

  • С января страховая пенсия выросла на 7,3%. Один пенсионный балл теперь оценивается в 145,69 рубля, а фиксированная выплата составляет 8 907,70 рубля.
  • С февраля введена дополнительная индексация на 9,5%, чтобы компенсировать рост стоимости жизни в начале года.

Социальные пенсии тоже подросли

Начиная с 1 апреля 2025 года, социальные пенсии увеличены сразу на 14,75%. Это связано с ростом прожиточного минимума.

Изменения коснулись:

  • Более 3,5 миллионов получателей социальных выплат;
  • Около 700 тысяч граждан на государственном пенсионном обеспечении, включая ветеранов и блокадников.

Теперь средняя социальная пенсия достигает 15 456 рублей в месяц.

Минимальный уровень пенсии: 15 250 рублей

Для всех неработающих пенсионеров с января установлена минимальная пенсия — 15 250 рублей. Если общая сумма выплат окажется ниже, государство автоматически доплачивает разницу. Для работающих пенсионеров такой перерасчёт не предусмотрен.

Как не пропустить изменения

Чтобы не остаться в стороне от новых мер поддержки, пенсионерам советуют:

  • Регулярно проверять сумму поступающих выплат;
  • Следить за новостями пенсионной системы;
  • При возникновении вопросов обращаться в территориальные отделения Социального фонда России.

Почему это важно

Обновление пенсионной системы — часть более широкой стратегии государства по поддержке старшего поколения. В условиях инфляции такие меры направлены на то, чтобы сохранить достойный уровень жизни и обеспечить пенсионерам финансовую стабильность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

гербицидная обработка

Новости Казани

день назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки

замена обшивки дивана в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

6 часов назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Казани
день назад

Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Новости Казани

час назад

В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

Интересное в Казани

2 дня назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

Новости Татарстана

час назад

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Новости Казани

час назад

Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы
В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной ре...
Новости Татарстана
6 минут назад

В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани появится 75-метровая высотка

Новости Татарстана

2 часа назад

Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Не у нас

2 часа назад

В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоус...
Новости Татарстана
6 дней назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»