Размер небольшой, но хоть будет так: Татьяна Голикова дала информацию о новой разовой выплате пенсионерам с апреля 2025 года

С начала 2025 года в России начинают действовать обновлённые пенсионные правила.

Основные изменения касаются увеличения выплат, индексации и дополнительных мер поддержки для тех, кто особенно нуждается. Всё это направлено на защиту пожилых людей от роста цен и улучшение их финансового положения.

Два этапа увеличения страховой пенсии

Для пенсионеров, не ведущих трудовую деятельность, предусмотрено сразу два повышения выплат:

С января 2025 года страховая пенсия увеличена на 7,3%. Новый размер пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная часть — 8 907,70 рубля.

С февраля — дополнительная индексация на 9,5%, которая позволит частично компенсировать подорожание товаров и услуг в начале года.

Социальные пенсии вырастут весной

С 1 апреля 2025 года вырастут и социальные пенсии — сразу на 14,75%. Это связано с увеличением прожиточного минимума.

Изменения коснутся:

Более 3,5 миллионов граждан, получающих социальные выплаты;

Около 700 тысяч человек, находящихся на государственном пенсионном обеспечении — это, в частности, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

После индексации средний размер социальной пенсии достигнет 15 456 рублей.

Минимальная пенсия — 15 250 рублей

С нового года минимальная пенсия для неработающих пенсионеров установлена на уровне 15 250 рублей. Если итоговая сумма всех начислений окажется меньше, государство компенсирует разницу. Однако для работающих пенсионеров такой перерасчёт не предусмотрен.

Как не пропустить важное

Пенсионерам советуют внимательно следить за всеми изменениями.

Вот несколько рекомендаций:

Регулярно проверяйте размер поступающих выплат;

Будьте в курсе новостей, касающихся пенсионной системы;

При любых вопросах обращайтесь в отделения Социального фонда России.

Зачем это нужно

Реформа — часть государственной стратегии по поддержке старшего поколения. В условиях инфляции такие меры направлены на сохранение покупательской способности пенсий и повышение уровня жизни пожилых граждан. Главное — вовремя узнавать об изменениях и пользоваться всеми доступными возможностями.