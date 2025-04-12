Разложите крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня
kipmu.ru
Муравьи на приусадебном участке — настоящая головная боль для садоводов. Эти мелкие "труженики" не только роют муравейники среди корней растений, но и переносят тлю, которая высасывает соки из растений, нанося им серьёзный вред.
Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась простым и эффективным рецептом приманки, которая поможет избавиться от муравьев.
Для приготовления приманки нужно смешать:
1 чайную ложку 20% раствора бура
2 чайные ложки сахара
Получившийся сироп переливаем в крышки от пластиковых бутылок и расставляем их в местах, где скопились муравьи. Бура действует как смертельный яд для насекомых. Муравьи переносят "угощение" в муравейник, и со временем вся колония вымирает.
Этот метод помогает эффективно контролировать количество муравьев, не используя химические препараты, и защищает растения от вредителей, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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