Разложите крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на приусадебном участке — настоящая головная боль для садоводов. Эти мелкие "труженики" не только роют муравейники среди корней растений, но и переносят тлю, которая высасывает соки из растений, нанося им серьёзный вред.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась простым и эффективным рецептом приманки, которая поможет избавиться от муравьев.

Для приготовления приманки нужно смешать:

1 чайную ложку 20% раствора бура

2 чайные ложки сахара

Получившийся сироп переливаем в крышки от пластиковых бутылок и расставляем их в местах, где скопились муравьи. Бура действует как смертельный яд для насекомых. Муравьи переносят "угощение" в муравейник, и со временем вся колония вымирает.

Этот метод помогает эффективно контролировать количество муравьев, не используя химические препараты, и защищает растения от вредителей, пишет krasnoyarskmedia.ru.