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Разложите крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на приусадебном участке — настоящая гол...

kipmu.ru

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Муравьи на приусадебном участке — настоящая головная боль для садоводов. Эти мелкие "труженики" не только роют муравейники среди корней растений, но и переносят тлю, которая высасывает соки из растений, нанося им серьёзный вред.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась простым и эффективным рецептом приманки, которая поможет избавиться от муравьев.

Для приготовления приманки нужно смешать:

  • 1 чайную ложку 20% раствора бура

  • 2 чайные ложки сахара

Получившийся сироп переливаем в крышки от пластиковых бутылок и расставляем их в местах, где скопились муравьи. Бура действует как смертельный яд для насекомых. Муравьи переносят "угощение" в муравейник, и со временем вся колония вымирает.

Этот метод помогает эффективно контролировать количество муравьев, не используя химические препараты, и защищает растения от вредителей, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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