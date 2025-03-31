Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никто не полетит: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила вступили в силу с 28 марта

Как сообщает Ассоциация туроператоров России 24 марта, специалисты выяснили, как протесты в Стамбуле могут повлиять на туристов. Ситуация уже снизила спрос на туры в город, однако представители турбизнеса уверены, что вскоре обстановка нормализуется.

Что касается транспортных ограничений в Стамбуле, то, по словам экспертов, они не представляют угрозы для туристов. Горожанам и туристам не сложно попасть в Стамбул и покинуть его, хотя на въезде организованы дополнительные проверки для некоторых машин и больших групп.

Однако возможны логистические неудобства: увеличение времени ожидания трансферов из-за перекрытия улиц и необходимость выбирать отели, расположенные подальше от самых оживленных районов города. Также стоит учитывать, что станции метро и автобусные маршруты, проходящие через районы протестов, могут быть временно закрыты.

Аналитики уверяют, что угрозы безопасности нет, а все проблемы касаются лишь логистики. Для туристов рекомендовано избегать массовых скоплений людей и следовать указаниям туроператоров. "Мы не отменяли туры, в городе сейчас около 4000 туристов. Мы советуем избегать закрытых мест, а экскурсии проходят по плану, за исключением районов рядом с муниципальными зданиями, где возможны задержки с транспортом", — сообщил глава принимающей компании в Стамбуле Кадыр Озел.

Как ранее писал 47news, протесты в Стамбуле и других городах Турции начались после ареста бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу был обвинен в коррупции и пособничестве терроризму, его временно отстранили от должности. Во время протестов полиция использовала резиновые пули, водометы и газ.