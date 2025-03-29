Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никто не отправится: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта

По информации Ассоциации туроператоров России о...

tengrinews.kz

Подписаться на Дзен.канал

По информации Ассоциации туроператоров России от 24 марта, на фоне протестов в Турции снизился интерес к турам в Стамбул. Однако представители туриндустрии уверены, что обстановка скоро стабилизируется.

Ограничения в городе не мешают туристам

Несмотря на транспортные ограничения, попасть в Стамбул и уехать из него можно без особых проблем. На въездах в город проверяют отдельные автомобили и организованные группы, но массового контроля нет.

Трудности возможны с трансфером

Из-за перекрытия улиц возможны задержки при трансфере. Туристам рекомендуют бронировать отели не в центре города, а подальше от оживлённых площадей. Иногда могут быть временно закрыты станции метро и остановки автобусов, маршруты которых проходят через зоны протестов.

Опасности для жизни нет

Эксперты подчёркивают, что речи о прямой угрозе безопасности не идёт — речь лишь о временных логистических трудностях.

Советы туристам

Туроператоры рекомендуют избегать людных мест и следовать инструкциям. Отмен туров нет, в городе сейчас находятся около 4 тысяч туристов. Экскурсии продолжаются, за исключением маршрутов, проходящих мимо муниципальных учреждений — там возможны задержки.

Что стало причиной протестов

Волнения начались после ареста бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из главных политических оппонентов президента Эрдогана. Его временно отстранили от должности, обвинив в коррупции и связях с терроризмом. В ходе протестов полиция применяла спецсредства: водомёты, газ и резиновые пули, писал 47news.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Новости Татарстана

день назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

народное средство от клопов самое эффективное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения

установка замков в челябинске в Челябинске

Не у нас

день назад

Ученые услышали зловещий звук из саркофага в Антарктиде

Новости Татарстана

день назад

Врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте

Новости Казани

день назад

Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

Новости Татарстана

день назад

Минздрав опроверг гибель врача из Татарстана при крушении батискафа 27 марта

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец избил и связал бывшую жену, чтобы она снова вышла за него замуж
Лонгриды
20 часов назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Не у нас

45 минут назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

Не у нас

2 часа назад

Из-за глобального потепления на Земле значительно сократились запасы воды

Не у нас

2 часа назад

Ученые восстановили средневековые истории о короле Артуре и волшебнике Мерлине

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане выросли цены на частные дома на 1,4%
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Не у нас

3 часа назад

В какие месяцы не выгодно брать отпуск?

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу выданных льготных ипотек

Новости Казани

5 часов назад

Казань заняла 4-е место в рейтинге самых популярных мест для отдыха в России
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
5 дней назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка