Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никто не отправится: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта

По информации Ассоциации туроператоров России от 24 марта, на фоне протестов в Турции снизился интерес к турам в Стамбул. Однако представители туриндустрии уверены, что обстановка скоро стабилизируется.

Ограничения в городе не мешают туристам

Несмотря на транспортные ограничения, попасть в Стамбул и уехать из него можно без особых проблем. На въездах в город проверяют отдельные автомобили и организованные группы, но массового контроля нет.

Трудности возможны с трансфером

Из-за перекрытия улиц возможны задержки при трансфере. Туристам рекомендуют бронировать отели не в центре города, а подальше от оживлённых площадей. Иногда могут быть временно закрыты станции метро и остановки автобусов, маршруты которых проходят через зоны протестов.

Опасности для жизни нет

Эксперты подчёркивают, что речи о прямой угрозе безопасности не идёт — речь лишь о временных логистических трудностях.

Советы туристам

Туроператоры рекомендуют избегать людных мест и следовать инструкциям. Отмен туров нет, в городе сейчас находятся около 4 тысяч туристов. Экскурсии продолжаются, за исключением маршрутов, проходящих мимо муниципальных учреждений — там возможны задержки.

Что стало причиной протестов

Волнения начались после ареста бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из главных политических оппонентов президента Эрдогана. Его временно отстранили от должности, обвинив в коррупции и связях с терроризмом. В ходе протестов полиция применяла спецсредства: водомёты, газ и резиновые пули, писал 47news.