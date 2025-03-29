Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никто не отправится: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта
tengrinews.kz
По информации Ассоциации туроператоров России от 24 марта, на фоне протестов в Турции снизился интерес к турам в Стамбул. Однако представители туриндустрии уверены, что обстановка скоро стабилизируется.
Ограничения в городе не мешают туристам
Несмотря на транспортные ограничения, попасть в Стамбул и уехать из него можно без особых проблем. На въездах в город проверяют отдельные автомобили и организованные группы, но массового контроля нет.
Трудности возможны с трансфером
Из-за перекрытия улиц возможны задержки при трансфере. Туристам рекомендуют бронировать отели не в центре города, а подальше от оживлённых площадей. Иногда могут быть временно закрыты станции метро и остановки автобусов, маршруты которых проходят через зоны протестов.
Опасности для жизни нет
Эксперты подчёркивают, что речи о прямой угрозе безопасности не идёт — речь лишь о временных логистических трудностях.
Советы туристам
Туроператоры рекомендуют избегать людных мест и следовать инструкциям. Отмен туров нет, в городе сейчас находятся около 4 тысяч туристов. Экскурсии продолжаются, за исключением маршрутов, проходящих мимо муниципальных учреждений — там возможны задержки.
Что стало причиной протестов
Волнения начались после ареста бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из главных политических оппонентов президента Эрдогана. Его временно отстранили от должности, обвинив в коррупции и связях с терроризмом. В ходе протестов полиция применяла спецсредства: водомёты, газ и резиновые пули, писал 47news.
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