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Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никого не примут: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта

В Стамбуле вспыхнули политические протесты посл...

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В Стамбуле вспыхнули политические протесты после ареста бывшего мэра Экрема Имамоглу — одного из главных оппонентов президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и связях с террористами. На улицах проходят митинги, случаются столкновения с полицией и задержания.

Как это влияет на туристов

Сейчас в городе находятся около 4 тысяч туристов, в том числе из России. Власти и туроператоры заверяют: серьёзной угрозы нет, но некоторые неудобства всё же есть.

  • Трудности с передвижением: Из-за перекрытий увеличилось время трансфера.

  • Частичная недоступность достопримечательностей: Например, площадь Таксим может быть закрыта.

  • Снижение интереса к поездкам: Туристы стали на 15–20% реже выбирать Стамбул.

Какие меры принимаются

  • Туристов переселяют в спокойные районы, такие как Бешикташ и Кадыкёй.

  • Экскурсии проводят в местах, где тихо — например, в Султанахмете и у Галатской башни.

  • Путешественникам советуют избегать больших скоплений людей и быть внимательными.

Полезные советы

  • Бронируйте отели в спокойных районах.

  • Установите приложения для навигации, например BiTaksi или Moovit.

  • Держите под рукой контакты туроператора и консульства РФ: +90 (212) 292-51-87.

  • Не обсуждайте политику — это может вызвать конфликт.

Что будет дальше

  • Интерес к поездкам в Стамбул может снизиться до середины апреля, но затем снова вырастет.

  • Цены на туры уже упали на 10–15%, что делает отдых доступнее.

  • В качестве альтернативы можно выбрать Анталью, Измир или Каппадокию.

Вывод

Несмотря на политические волнения, Стамбул остаётся открытым для туристов. Главное — соблюдать осторожность и гибко планировать отдых. Большинство популярных мест под контролем, и если избегать протестных зон, можно провести время спокойно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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