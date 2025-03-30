Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никого не примут: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта

В Стамбуле вспыхнули политические протесты после ареста бывшего мэра Экрема Имамоглу — одного из главных оппонентов президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и связях с террористами. На улицах проходят митинги, случаются столкновения с полицией и задержания.

Как это влияет на туристов

Сейчас в городе находятся около 4 тысяч туристов, в том числе из России. Власти и туроператоры заверяют: серьёзной угрозы нет, но некоторые неудобства всё же есть.

Трудности с передвижением : Из-за перекрытий увеличилось время трансфера.

Частичная недоступность достопримечательностей : Например, площадь Таксим может быть закрыта.

Снижение интереса к поездкам: Туристы стали на 15–20% реже выбирать Стамбул.

Какие меры принимаются

Туристов переселяют в спокойные районы, такие как Бешикташ и Кадыкёй.

Экскурсии проводят в местах, где тихо — например, в Султанахмете и у Галатской башни.

Путешественникам советуют избегать больших скоплений людей и быть внимательными.

Полезные советы

Бронируйте отели в спокойных районах.

Установите приложения для навигации, например BiTaksi или Moovit.

Держите под рукой контакты туроператора и консульства РФ: +90 (212) 292-51-87.

Не обсуждайте политику — это может вызвать конфликт.

Что будет дальше

Интерес к поездкам в Стамбул может снизиться до середины апреля, но затем снова вырастет.

Цены на туры уже упали на 10–15%, что делает отдых доступнее.

В качестве альтернативы можно выбрать Анталью, Измир или Каппадокию.

Вывод

Несмотря на политические волнения, Стамбул остаётся открытым для туристов. Главное — соблюдать осторожность и гибко планировать отдых. Большинство популярных мест под контролем, и если избегать протестных зон, можно провести время спокойно.