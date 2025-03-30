Разбирайте чемоданы, в Стамбул больше никого не примут: россиянам ограничили въезд до популярного курорта - правила действуют с 28 марта
dzen.ru
В Стамбуле вспыхнули политические протесты после ареста бывшего мэра Экрема Имамоглу — одного из главных оппонентов президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и связях с террористами. На улицах проходят митинги, случаются столкновения с полицией и задержания.
Как это влияет на туристов
Сейчас в городе находятся около 4 тысяч туристов, в том числе из России. Власти и туроператоры заверяют: серьёзной угрозы нет, но некоторые неудобства всё же есть.
Трудности с передвижением: Из-за перекрытий увеличилось время трансфера.
Частичная недоступность достопримечательностей: Например, площадь Таксим может быть закрыта.
Снижение интереса к поездкам: Туристы стали на 15–20% реже выбирать Стамбул.
Какие меры принимаются
Туристов переселяют в спокойные районы, такие как Бешикташ и Кадыкёй.
Экскурсии проводят в местах, где тихо — например, в Султанахмете и у Галатской башни.
Путешественникам советуют избегать больших скоплений людей и быть внимательными.
Полезные советы
Бронируйте отели в спокойных районах.
Установите приложения для навигации, например BiTaksi или Moovit.
Держите под рукой контакты туроператора и консульства РФ: +90 (212) 292-51-87.
Не обсуждайте политику — это может вызвать конфликт.
Что будет дальше
Интерес к поездкам в Стамбул может снизиться до середины апреля, но затем снова вырастет.
Цены на туры уже упали на 10–15%, что делает отдых доступнее.
В качестве альтернативы можно выбрать Анталью, Измир или Каппадокию.
Вывод
Несмотря на политические волнения, Стамбул остаётся открытым для туристов. Главное — соблюдать осторожность и гибко планировать отдых. Большинство популярных мест под контролем, и если избегать протестных зон, можно провести время спокойно.
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