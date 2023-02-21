"Раз в полгода. Каждому!": Путин дал распоряжение относительно всех россиян, участвующих в СВО
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Российский лидер Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.
Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
"Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу", — заявил Путин.