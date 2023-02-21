"Раз в полгода. Каждому!": Путин дал распоряжение относительно всех россиян, участвующих в СВО

Владимир Путин распорядился установить для участников СВО отпуска раз в полгода

Российский лидер Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.

Об этом он заявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.