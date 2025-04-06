Расшифрованы страшные предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Болгарская прорицательница Ванга оставила немало предсказаний на 2025 год, и некоторые из них, к сожалению, уже начали воплощаться в реальность. Среди её пророчеств были упоминания о сильных землетрясениях и разрушениях.

Недавние события в Мьянме и Таиланде стали подтверждением этих слов — регион потрясло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 3 тысяч человек. В больницах до сих пор переполнено, а последствия катастрофы остаются тяжёлыми.

На фоне такого совпадения всё больше внимания привлекают другие предсказания Ванги на 2025 год. Она говорила о возможности крупных войн, включая новый вооружённый конфликт между двумя странами, который может повлиять на весь мир. Также Ванга упоминала о напряжённости в Европе.

Интересно, что некоторые её слова совпадают с предсказаниями Нострадамуса. Он также упоминал о возможных конфликтах в Европе в 2025 году и даже предполагал участие Великобритании. Помимо этого, в его записях встречается упоминание о некой «древней чуме», которая, по его мнению, может оказаться страшнее войны.

Пугающее совпадение слов двух пророков вызывает немалый интерес и тревогу. Время покажет, насколько их предсказания окажутся точными, сообщает издание Mirror.