Рассада томатов станет в разы крепче: успех за 3 дня — рекомендации от агрономов

Когда температура в комнате превышает 23 градуса, растения начинают тянуться вверх, а стебель становится слабым и неустойчивым. Вместе с этим замедляется рост корней, что ухудшает развитие растения.

Чрезмерный полив также оказывает негативное влияние, создавая переувлажнённую среду, в которой растения получают много воды, но испытывают дефицит питательных веществ. Загущенная посадка — ещё одна причина, по которой рассада может вытягиваться. Сражаясь за свет, растения стараются обогнать соседей, образуя высокие и неустойчивые стебли.

Подготовка к работе

Работу начинаю с утра. За день до этого не поливаю растения. Для подготовки использую грунт из компоста, который был заготовлен с осени, добавляя немного перлита для улучшения воздухопроницаемости. На ведро земли высыпаю пол-литровую банку золы от березовых дров.

Размещение горшков и организация освещения

Горшки расставляю на старые газеты. В каждый горшок насыпаю подготовленный грунт. Контролирую температуру с помощью обычного комнатного градусника — она должна быть около 20 градусов. На окно вешаю белую ткань, чтобы обеспечить рассеянный свет.

На полке закрепляю фитолампу. Между горшками оставляю расстояние, чтобы пальцы могли свободно проходить. Важно не делать расстояние слишком маленьким — растениям будет тесно, а если слишком большим — освещение будет неэффективным.

Приготовление рабочего раствора и начало работы с растениями

Для приготовления рабочего раствора в литровой банке смешиваю воду и стимулятор роста корней. Раствор должен быть комнатной температуры. Использую дозировку строго по инструкции — одну каплю на стакан воды. После того как подготовлены все компоненты, начинаю работу с растениями.

Работа с корнями

Первый день посвящаю укреплению корней. Опыт показывает, что крепкие корни — залог сильного стебля. Чтобы превратить вытянувшуюся рассаду томатов в коренастую, начинаю с корневой системы. Аккуратно извлекаю растения из старых горшков и погружаю корни в теплую воду со стимулятором на четверть часа.

Пока корни отмокают, подготавливаю новые горшки, укладываю на дно горсть битого кирпича и насыпаю подготовленный грунт. После этого делаю углубление, чтобы растение помещалось в землю до первых листьев.

Укладывание рассады

Растение укладываю кольцом в подготовленную лунку, аккуратно засыпаю землёй каждый виток. Верхушку оставляю над поверхностью. Через несколько дней в местах изгиба стебля начнут появляться новые корни. Температуру в комнате снижаю до 18 градусов, приоткрывая форточку. Включаю фитолампу на 12 часов, чтобы обеспечить достаточное освещение. В первые сутки после пересадки не поливаю — даю растениям адаптироваться.

Подкормка и укрепление

На второй день утром осматриваю рассаду. Небольшое поникание листьев — это нормально. Готовлю раствор кальциевой селитры — половину чайной ложки на литр воды. Поливаю каждое растение стаканом раствора.

На третьем дне начинаю закаливание. Легко приоткрываю форточку, чтобы температура снизилась до 17 градусов. Ставлю на стол небольшой вентилятор, включаю его на 10 минут каждые два часа. Это способствует укреплению стеблей, которые становятся более устойчивыми.

Завершающий этап укрепления рассады

На третьем дне продолжаю укрепление растений с помощью закаливания и подкормки. Готовлю раствор комплексного удобрения — пол-ложки на ведро воды. Поливаю каждое растение по стакану раствора. К вечеру повторяю полив, но уже простой водой.

Применение воздушных процедур

После завершения всех процедур ставлю на стол небольшой вентилятор, чтобы обеспечить легкий воздушный поток. Вентилятор не должен быть направлен прямо на растения — он лишь создает лёгкое движение воздуха. Это способствует укреплению стеблей, они становятся более толстыми, а растения начинают расти устойчивыми.

Итоги и советы

На ночь слегка прикрываю форточку, чтобы температура не опускалась ниже 16 градусов. Это завершающая тренировка для растений, после которой они становятся выносливыми и крепкими. Через неделю стебли значительно утолщаются, и растения становятся более устойчивыми. После двух недель правильного укрепления рассада готова к высадке в теплицу или на грядку.

Несколько важных моментов:

Температура ниже 16 градусов замедляет рост, растения могут остановиться в развитии.

Температура выше 23 градусов вызывает вытягивание стеблей.

Влажность воздуха должна быть оптимальной — не слишком сухой и не слишком влажной.

Правильный грунт — залог здоровых корней и крепких растений.

Такой подход к укреплению рассады даёт отличные результаты, и растения будут готовы к высадке в открытый грунт, обеспечив высокий урожай, сообщает nord-news.