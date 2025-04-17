Рассада из чахлой станет роскошной: добавил и радуюсь - рецептом поделился эксперт садовод
kasheloff.ru
Когда семя превращается в росток, его собственные запасы быстро иссякают. Именно в этот момент рассаде особенно нужна подпитка — как завтрак после долгого сна.
Первая подкормка играет важную роль: она помогает растению набраться сил и начать активный рост.
Что понадобится для домашней подкормки
Состав простой, всё можно найти под рукой:
- 1 литр тёплой, предварительно отстоянной воды
- 1 чайная ложка мёда
- 5 капель йода
- 1 грамм сухих дрожжей (примерно треть чайной ложки)
Почему этот состав так эффективен
- Мёд активизирует полезные микроорганизмы в почве, которые помогают усваивать питательные вещества.
- Йод улучшает обмен веществ и повышает устойчивость растения к инфекциям.
- Дрожжи богаты витаминами группы B и натуральными фитогормонами — они стимулируют рост корней и зелёной массы.
Как приготовить и применять
- Все ингредиенты хорошо перемешайте в литре воды.
- Оставьте раствор на 2–3 часа — за это время дрожжи «оживут».
- Поливайте под корень, расходуя по 1–2 столовые ложки на каждое растение.
Что даст такая подкормка
Уже спустя несколько дней вы заметите:
- Стебель станет прочнее,
- Листья — яркими и насыщенными,
- Корни начнут активно развиваться.
Эта натуральная смесь поможет молодым саженцам быстро окрепнуть и заложит основу для богатого урожая.
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