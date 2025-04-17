Рассада из чахлой станет роскошной: добавил и радуюсь - рецептом поделился эксперт садовод

Когда семя превращается в росток, его собственные запасы быстро иссякают. Именно в этот момент рассаде особенно нужна подпитка — как завтрак после долгого сна.

Первая подкормка играет важную роль: она помогает растению набраться сил и начать активный рост.

Что понадобится для домашней подкормки

Состав простой, всё можно найти под рукой:

1 литр тёплой, предварительно отстоянной воды

1 чайная ложка мёда

5 капель йода

1 грамм сухих дрожжей (примерно треть чайной ложки)

Почему этот состав так эффективен

Мёд активизирует полезные микроорганизмы в почве, которые помогают усваивать питательные вещества.

Йод улучшает обмен веществ и повышает устойчивость растения к инфекциям.

Дрожжи богаты витаминами группы B и натуральными фитогормонами — они стимулируют рост корней и зелёной массы.

Как приготовить и применять

Все ингредиенты хорошо перемешайте в литре воды. Оставьте раствор на 2–3 часа — за это время дрожжи «оживут». Поливайте под корень, расходуя по 1–2 столовые ложки на каждое растение.

Что даст такая подкормка

Уже спустя несколько дней вы заметите:

Стебель станет прочнее,

Листья — яркими и насыщенными,

Корни начнут активно развиваться.

Эта натуральная смесь поможет молодым саженцам быстро окрепнуть и заложит основу для богатого урожая.