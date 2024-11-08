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Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%

билайн запустил распродажу 11.11, в которой уча...

Фото: unsplash.com

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билайн запустил распродажу 11.11, в которой участвуют более 1000 товаров со скидками до 90%. Это различные модели смартфонов, колонок, наушников, смарт-часов и аксессуаров.

Распродажа 11.11 в билайне — это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. Например, выбрать новенький смартфон для мамы или смарт-часы для ребёнка. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность» можно здесь.

Стоит заранее подумать и о том, чтобы обеспечить себе в праздники любимую музыку с качественным звуком. На распродаже 11.11 в билайне доступен широкий выбор умных колонок. А получить выбранные товары можно бесплатной доставкой на заказы от 3000 рублей. Платить всю сумму сразу необязательно. Для удобства клиентов предусмотрена возможность кредита или рассрочки.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас. Не теряйте времени, переходите в каталог распродажи в билайне и выбирайте из более 1000 товаров со скидками до 90%.

Предложение действует до 12 ноября 2024 года.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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