Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Раскрыты ужасающие предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Пророчества болгарской ясновидящей Ванги на 202...

gauchazh.clicrbs.com.br

Подписаться на Дзен.канал

Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала ряд тревожных событий на 2025 год, и, согласно недавним отчетам, ее слова начинают находить подтверждение.

Согласно публикации британского издания Mirror, ее предсказание о разрушительных землетрясениях в Юго-Восточной Азии оказалось точным.

Трагедия в Мьянме и Таиланде

Сильное землетрясение, произошедшее в Мьянме и Таиланде, привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В Мьянме ситуация особенно тяжела, с тысячами погибших и переполненными медицинскими учреждениями.

Широкий спектр пророчеств Ванги

Ванга также предсказывала «жестокие войны» и угрозу глобального апокалипсиса. Ее слова о вооруженном конфликте между двумя странами и потенциальной нестабильности в Европе вызывают беспокойство среди мирового сообщества.

Сходства с пророчествами Нострадамуса

Пророчества Ванги находят отклики в предсказаниях другого знаменитого провидца — Нострадамуса. Он упоминал военные конфликты в Европе, возможное участие Великобритании и угрозу «древней чумы», которая может оказаться более разрушительной, чем сам конфликт.

Духовные предостережения из Валаамского монастыря

К теме пророчеств добавляются и летописи Валаамского монастыря, где упоминается о «третьем великом конфликте», после которого не последует мир, а наступит серьезное испытание веры.

Эти пророчества подчеркивают важность осознанного отношения к мировым событиям и потребность в укреплении мира и стабильности в мире.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

8 часов назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

московская служба избавления от плесени и грибка

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Не у нас

день назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

ведущий тамада самара в Самаре

Новости Татарстана

9 часов назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин

Новости Казани

23 часа назад

Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет

Не у нас

день назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер
Не у нас
21 минуту назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Новости Казани

5 часов назад

В Казани экологи обнаружили трубу, по которой сбрасывают стоки в Средний Кабан

Интересное в Казани

5 часов назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

Не у нас

6 часов назад

Геологи рассказали, что Северная Америка погружается в мантию Земли

Новости Казани

6 часов назад

9-классники в Казани избили сверстницу за обидное прозвище
Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии ...
Новости Казани
5 часов назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Новости Татарстана

6 часов назад

Жительница Татарстана приговорена к условному сроку после смерти матери в ДТП

Не у нас

7 часов назад

Ученые рассказали, что после смерти человек не чувствует страха и страданий

Не у нас

7 часов назад

Изменит науку: ученые на Курилах сделали открытие
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы