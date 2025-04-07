Раскрыты ужасающие предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось
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Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала ряд тревожных событий на 2025 год, и, согласно недавним отчетам, ее слова начинают находить подтверждение.
Согласно публикации британского издания Mirror, ее предсказание о разрушительных землетрясениях в Юго-Восточной Азии оказалось точным.
Трагедия в Мьянме и Таиланде
Сильное землетрясение, произошедшее в Мьянме и Таиланде, привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В Мьянме ситуация особенно тяжела, с тысячами погибших и переполненными медицинскими учреждениями.
Широкий спектр пророчеств Ванги
Ванга также предсказывала «жестокие войны» и угрозу глобального апокалипсиса. Ее слова о вооруженном конфликте между двумя странами и потенциальной нестабильности в Европе вызывают беспокойство среди мирового сообщества.
Сходства с пророчествами Нострадамуса
Пророчества Ванги находят отклики в предсказаниях другого знаменитого провидца — Нострадамуса. Он упоминал военные конфликты в Европе, возможное участие Великобритании и угрозу «древней чумы», которая может оказаться более разрушительной, чем сам конфликт.
Духовные предостережения из Валаамского монастыря
К теме пророчеств добавляются и летописи Валаамского монастыря, где упоминается о «третьем великом конфликте», после которого не последует мир, а наступит серьезное испытание веры.
Эти пророчества подчеркивают важность осознанного отношения к мировым событиям и потребность в укреплении мира и стабильности в мире.
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