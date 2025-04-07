Раскрыты ужасающие предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала ряд тревожных событий на 2025 год, и, согласно недавним отчетам, ее слова начинают находить подтверждение.

Согласно публикации британского издания Mirror, ее предсказание о разрушительных землетрясениях в Юго-Восточной Азии оказалось точным.

Трагедия в Мьянме и Таиланде

Сильное землетрясение, произошедшее в Мьянме и Таиланде, привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В Мьянме ситуация особенно тяжела, с тысячами погибших и переполненными медицинскими учреждениями.

Широкий спектр пророчеств Ванги

Ванга также предсказывала «жестокие войны» и угрозу глобального апокалипсиса. Ее слова о вооруженном конфликте между двумя странами и потенциальной нестабильности в Европе вызывают беспокойство среди мирового сообщества.

Сходства с пророчествами Нострадамуса

Пророчества Ванги находят отклики в предсказаниях другого знаменитого провидца — Нострадамуса. Он упоминал военные конфликты в Европе, возможное участие Великобритании и угрозу «древней чумы», которая может оказаться более разрушительной, чем сам конфликт.

Духовные предостережения из Валаамского монастыря

К теме пророчеств добавляются и летописи Валаамского монастыря, где упоминается о «третьем великом конфликте», после которого не последует мир, а наступит серьезное испытание веры.

Эти пророчества подчеркивают важность осознанного отношения к мировым событиям и потребность в укреплении мира и стабильности в мире.