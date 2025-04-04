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Раскрыты страшные предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Предсказания Ванги на 2025 год начали сбываться...

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Некоторые пророчества болгарской ясновидящей Ванги на 2025 год, по словам издания Mirror, начали сбываться.

В частности, её предупреждение о разрушительных землетрясениях оказалось пугающе точным.

Ужас из Мьянмы и Таиланда

Недавние события в Юго-Восточной Азии стали трагическим подтверждением этих слов. Сильнейшее землетрясение потрясло Мьянму и Таиланд. В самой Мьянме ситуация остаётся тяжёлой: больницы переполнены, количество погибших превысило 3 тысячи человек.

Что ещё предсказывала Ванга

Среди других пророчеств провидицы на 2025 год — упоминания о «жестоких войнах» и угрозе глобального апокалипсиса. Ванга также говорила о возможном вооружённом конфликте между двумя странами, последствия которого могут затронуть весь мир. Кроме того, в её словах звучал тревожный намёк на нестабильность в Европе.

Совпадения с Нострадамусом

Не менее интересны аналогии с предсказаниями Нострадамуса. Французский провидец также упоминал военные действия в Европе, в которых может участвовать Великобритания. Более того, он писал о некой «древней чуме», способной представлять угрозу большего масштаба, чем сами военные конфликты.

Монастырские хроники и духовные предостережения

Интересно, что в летописях Валаамского монастыря тоже содержатся пророчества. Один из старцев говорил о «третьем великом конфликте», за которым последует не мир, а серьёзное испытание веры, сообщает life.

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