Раскрыт законный способ платить в разы меньше за ЖКХ уже с октября

Жителям России раскрыли вполне законный и простой способ получить льготы при оплате счетов ЖКУ.

Обязательное условие для получения льготы - отсутствие работы, безработным, стоящим на учебе в ЦЗН, при условии дееспособности могут предоставить субсидию.

Доля семейных расходов при принятии решения о помощи должна быть не менее 22% от общего дохода.

Такие россияне вправе подать заявление на субсидию на Госуслугах, в МФЦ или местный центр по жилищному субсидированию по месту жительства.