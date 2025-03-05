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Раскрыт секрет визита Лаврова в Иран: сбываются самые оптимистичные прогнозы — РФ строит «дивный новый мир»

Сергей Лавров посетил Иран, предположительно дл...

caliber.az

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Недавний визит главы МИД России Сергея Лаврова в Иран вызвал широкий резонанс. Если во время поездки в Катар обсуждались вопросы региональной безопасности и российские интересы в Сирии, то детали переговоров в Тегеране долгое время оставались неизвестными.

По мнению эксперта Андрея Пинчука, поездка российского министра в Иран могла быть связана с подготовкой новой ядерной сделки, в которой, помимо Тегерана, могут участвовать Россия и Китай.

Официальное подтверждение этим предположениям появилось недавно: агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп еще 12 февраля в разговоре с Владимиром Путиным попросил Москву выступить посредником в переговорах по ядерному соглашению. Косвенно эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявив, что Россия готова к посреднической роли между США и Ираном.

Эксперты считают, что подобное соглашение может стать важным элементом новой системы международных отношений, где Россия играет ключевую роль. Включение в сделку Китая создаст дополнительную защиту для Ирана, снизив риски военного конфликта и давления со стороны Вашингтона.

Что такое ядерная сделка?

Ядерное соглашение было заключено в 2015 году между Ираном и шестью странами — Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно ограничивало развитие ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп вышел из сделки, фактически разрушив её.

Теперь, если новая договоренность действительно готовится, это может означать не только возвращение к соглашению, но и перераспределение сфер влияния на международной арене с активным участием Москвы и Пекина, сообщает hibiny.ru.

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