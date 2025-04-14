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Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи погибают колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Избавьтесь от муравьёв на дачном участке с помо...

immunocap.ru

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Муравьи на даче — это не только трудолюбивые, но и вредные насекомые. Они роют муравейники среди корней растений и привлекают тлю, которая ослабляет растения, питаясь их соками.

Муравьи, в свою очередь, защищают тлю, так как кормятся её выделениями. Это создаёт вредоносный симбиоз, который может серьёзно повлиять на урожай.

Простой способ избавиться от муравьёв

Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предложила эффективное средство для борьбы с муравьями. Это сладкая, но смертельная для насекомых приманка, которая не только избавит участок от муравьёв, но и безопасна для растений.

Что потребуется для приманки:

  • 1 ч. л. 20% раствора буры
  • 2 ч. л. сахара

Перемешайте ингредиенты до получения однородного сиропа. Разлейте его по крышкам от пластиковых бутылок и разместите в местах скопления муравьёв, например, возле муравейников, грядок или теплиц.

Как это работает:

Бура — это яд для муравьёв. Насекомые приносят приманку в гнездо, делятся ею с другими муравьями, и со временем вся колония погибает. Этот метод безопасен для растений, так как не оказывает негативного воздействия на них.

Преимущества этого метода:

Это простой способ, который не требует использования дорогих химикатов и сложных процедур. В результате ваш участок станет свободным от муравьёв, и растения смогут развиваться без вредных соседей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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