Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут сотнями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня
sev.tv
Муравьи на участке — это не просто мелкое неудобство. Эти насекомые способны нанести серьезный вред: строят муравейники прямо у корней растений и разводят тлю, которая уничтожает посадки, высасывая из них все соки.
Справиться с этой проблемой можно с помощью ядовитой приманки, о которой поделилась специалист Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
Для ее приготовления нужно смешать 1 чайную ложку 20-процентного раствора буры с 2 чайными ложками сахара. Эту смесь следует разлить по пластиковым крышкам и расставить в местах, где чаще всего появляются муравьи.
Бура губительна для насекомых: рабочие муравьи уносят сладкую приманку в гнездо, и с течением времени вся колония погибает, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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