Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут сотнями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на участке — это не просто мелкое неудобство. Эти насекомые способны нанести серьезный вред: строят муравейники прямо у корней растений и разводят тлю, которая уничтожает посадки, высасывая из них все соки.

Справиться с этой проблемой можно с помощью ядовитой приманки, о которой поделилась специалист Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Для ее приготовления нужно смешать 1 чайную ложку 20-процентного раствора буры с 2 чайными ложками сахара. Эту смесь следует разлить по пластиковым крышкам и расставить в местах, где чаще всего появляются муравьи.

Бура губительна для насекомых: рабочие муравьи уносят сладкую приманку в гнездо, и с течением времени вся колония погибает, пишет krasnoyarskmedia.ru.