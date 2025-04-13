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Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут сотнями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на участке — это не просто мелкое неудо...

sev.tv

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Муравьи на участке — это не просто мелкое неудобство. Эти насекомые способны нанести серьезный вред: строят муравейники прямо у корней растений и разводят тлю, которая уничтожает посадки, высасывая из них все соки.

Справиться с этой проблемой можно с помощью ядовитой приманки, о которой поделилась специалист Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Для ее приготовления нужно смешать 1 чайную ложку 20-процентного раствора буры с 2 чайными ложками сахара. Эту смесь следует разлить по пластиковым крышкам и расставить в местах, где чаще всего появляются муравьи.

Бура губительна для насекомых: рабочие муравьи уносят сладкую приманку в гнездо, и с течением времени вся колония погибает, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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