Раненого экс-главу "Роскосмоса" Рогозина с минным осколком в позвоночнике везут в Москву оперировать

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отправившийся в зону СВО добровольцем, накануне был ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Местные врачи не решились извлекать минный осколок, застрявший в позвоночнике Рогозина. Сейчас стало известно, его Рогозина везут в Москву, информацию подтвердил его помощник.

По его словам, причиной принятия данного решения стала сложность предстоящей Дмитрию Рогозину операции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что по прибытии в столицу консилиум врачей обсудит дальнейшее оказание ему необходимой медицинской помощи.

Ранее Рогозин уточнил, что выше правой лопатки вошел металлический осколок размером три на четыре миллиметра. Он был доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

Экс-глава "Роскосмоса" дал обещание вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после выздоровления. Он заявил о готовности вернуться на фронт и "отомстить за ребят".