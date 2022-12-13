Рамзан Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый сложный и тяжелый период спецоперации
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Армия России и союзные войска продолжают спецоперацию на Украине. О том, что ВСУ вступили в самый сложный период для себя, проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, линия фронта пришла в движение, и это движение явно не в пользу ВСУ.
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов проинформировал, что сейчас никакой речи об отступлении быть не может. Войска перегруппировываются, переводя силы на более удачные позиции. На фронте налажено тыловое обеспечение подразделений.
Армия России планомерно отодвигает линию фронта на территорию ВСУ.
"Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери.
Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО – денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали", - написал Кадыров.