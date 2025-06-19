Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение на фоне атак Ирана и Израиля

15 июня 2025 года в эфире радиостанции УВБ-76 б...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

15 июня 2025 года радиостанция УВБ-76 передала загадочное закодированное сообщение: «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915», что привлекло внимание радиолюбителей и экспертов, особенно на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Это событие стало уже вторым за несколько дней: ранее, 12 июня, была передана другая шифровка, совпавшая с началом израильской операции «Народ как лев»: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Такое совпадение породило теории о возможной связи сообщений УВБ-76 с геополитическими событиями, однако официальных подтверждений этой гипотезы нет.

Что известно о радиостанции УВБ-76?

Радиостанция УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и известна своим характерным жужжащим звуком, который периодически прерывается голосовыми вставками. Предполагается, что станция используется для передачи зашифрованных команд военным или спецслужбам, однако её точное назначение до сих пор остаётся неизвестным. Некоторые теоретики связывают её с системой «Мёртвая рука», однако официальные источники опровергают эту информацию.

Недавняя активность радиостанции

Недавние события, такие как израильские удары по иранским объектам 13 июня, вновь привлекли внимание к УВБ-76. Эксперты и радиолюбители начали обсуждать её активность, однако на данный момент нет официальных заявлений о связи радиостанции с текущими геополитическими событиями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

8 минут назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

можно ли заразиться от клопов

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

клубные танцы для детей в Москве

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

11 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Новости Татарстана
2 дня назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

час назад

Названа стоимость ремонта новостроек и вторичного жилья в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Новости Татарстана

час назад

Татарстан развивает электронное правосудие

Новости Татарстана

час назад

Кто может получить государственную пенсию по потере кормильца в Татарстане
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
2 дня назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Не у нас

11 часов назад

Эксперт объяснил, почему пляжный туризм в Абхазии так популярен

Не у нас

11 часов назад

Россияне задумываются об отмене туров в Турцию, Египет и ОАЭ

Не у нас

12 часов назад

Google Gemini теперь может анализировать видеофайлы
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю