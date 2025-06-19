«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение на фоне атак Ирана и Израиля

15 июня 2025 года радиостанция УВБ-76 передала загадочное закодированное сообщение: «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915», что привлекло внимание радиолюбителей и экспертов, особенно на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Это событие стало уже вторым за несколько дней: ранее, 12 июня, была передана другая шифровка, совпавшая с началом израильской операции «Народ как лев»: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Такое совпадение породило теории о возможной связи сообщений УВБ-76 с геополитическими событиями, однако официальных подтверждений этой гипотезы нет.

Что известно о радиостанции УВБ-76?

Радиостанция УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и известна своим характерным жужжащим звуком, который периодически прерывается голосовыми вставками. Предполагается, что станция используется для передачи зашифрованных команд военным или спецслужбам, однако её точное назначение до сих пор остаётся неизвестным. Некоторые теоретики связывают её с системой «Мёртвая рука», однако официальные источники опровергают эту информацию.

Недавняя активность радиостанции

Недавние события, такие как израильские удары по иранским объектам 13 июня, вновь привлекли внимание к УВБ-76. Эксперты и радиолюбители начали обсуждать её активность, однако на данный момент нет официальных заявлений о связи радиостанции с текущими геополитическими событиями.