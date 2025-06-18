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«Радиостанция Судного дня» вновь передала сообщение на фоне атак Ирана и Израиля

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио...

tvkrasnodar.ru

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Что произошло?

15 июня 2025 года в эфире УВБ-76 прозвучало загадочное закодированное сообщение: «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915». Это событие привлекло внимание радиолюбителей и экспертов, особенно на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Ранее, 12 июня, в эфире также была передана другая шифровка, совпавшая с началом израильской операции «Народ как лев»: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

Такие совпадения породили теории о возможной связи сообщений УВБ-76 с геополитическими событиями, однако официальных подтверждений этой гипотезы нет.

Что известно о радиостанции УВБ-76?

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и издает характерный жужжащий звук с редкими голосовыми вставками. Предполагается, что станция используется для передачи зашифрованных команд военным или спецслужбам, однако точное назначение остаётся неизвестным. В некоторых теоретических версиях её связывают с системой «Мёртвая рука», но официальные источники опровергают эту информацию.

Недавняя активность радиостанции

Недавние события, такие как израильские удары по иранским объектам 13 июня, привлекли внимание к УВБ-76. Эксперты и радиолюбители вновь начали обсуждать её активность, хотя никаких официальных заявлений о связи станции с текущими геополитическими событиями не поступало.

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