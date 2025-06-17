«Радиостанция Судного дня» снова передала сообщение на фоне атак Ирана и Израиля

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», вновь привлекла внимание после передачи закодированных сообщений на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

15 июня 2025 года в 15:19 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение:

«НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915»

Ранее, 12 июня, менее чем за сутки до начала израильской операции «Народ как лев», радиостанция передала другой шифр:

«НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873»

Такие совпадения вызывают интерес у наблюдателей, однако официального подтверждения связи между сообщениями УВБ-76 и геополитическими событиями нет.

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов, издавая характерный жужжащий звук с редкими голосовыми вставками. Предназначение станции остаётся предметом споров; предполагается, что она используется для передачи зашифрованных команд военным или спецслужбам. Некоторые теории связывают её с системой «Мёртвая рука», однако официальные источники это опровергают.

В свете недавних событий, включая израильские удары по иранским объектам 13 июня, активность УВБ-76 вновь стала предметом обсуждения в экспертных кругах и среди радиолюбителей, сообщает russian.