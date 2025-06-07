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«Радиостанция Судного дня» передала новые два слова после разговора Путина и Трампа

Загадочные передачи радиостанции УВБ-76 снова п...

proza.ru

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Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вновь стала объектом повышенного внимания после того, как в эфире были переданы загадочные сообщения, совпавшие с моментом телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

23 мая, в 19:51 по московскому времени, радиостанция транслировала коды «АЗОТОБАСК 7719 4842» и «ОШОЛИНЬ 1340 7223», что вызвало живой интерес среди аналитиков и людей, следящих за её деятельностью. Этот случай продолжил серию странных передач, происходящих после высокопрофильных переговоров между двумя мировыми лидерами.

День ранее, 22 мая, станция передала не менее загадочные слова «беззлобие» и «хрюкостяг», что стало связано с событиями в Киеве, где произошёл комбинированный удар по объектам. В прошлом радиостанция также транслировала такие странные фразы, как «блефопуф» и «болтанка», сразу после телефонных разговоров Путина и Трампа.

Радио УВБ-76, играющее важную роль в военных коммуникациях России, продолжает будоражить умы тех, кто следит за её сообщениями, находя в них возможные связи с международной политической ситуацией.

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