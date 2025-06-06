«Радиостанция Судного дня» передала два слова после разговора Путина и Трампа
tvzvezda.ru
Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня», вновь привлекла внимание после того, как в эфире были переданы загадочные сообщения, следующие сразу после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
23 мая, в 19:51 по московскому времени, радиостанция передала коды «АЗОТОБАСК 7719 4842» и «ОШОЛИНЬ 1340 7223», что вызвало интерес среди тех, кто следит за её активностью.
Ранее, 22 мая, станция передала странные слова «беззлобие» и «хрюкостяг», что было связано с событиями, произошедшими в Киеве, где произошёл комбинированный удар по объектам. В предыдущие разы радиостанция также передавала сообщения, включая «блефопуф» и «болтанка», сразу после телефонных переговоров между Путиным и Трампом.
Радио УВБ-76, играющее ключевую роль в военной коммуникации России, продолжает будоражить умы тех, кто следит за её передачами, порой в том числе в контексте международной политической обстановки, сообщает russian.
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