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Работники нефтеперекачивающей станции АО «Транснефть – Прикамье» провели плановую тренировку

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с территориальным подразделением пожарной охраны провело плановое пожарно-тактическое учение на производственном объекте в Удмуртской Республике.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» совместно с территориальным подразделением пожарной охраны провело плановое пожарно-тактическое учение на производственном объекте в Удмуртской Республике.

Цель - отработка взаимодействия сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона с техническими и аварийными службами нефтеперекачивающей станции, повышение готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны и АО «Транснефть – Прикамье» к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций производственного объекта. Также проверялась готовность ведомственной пожарной команды, членов добровольно-пожарной дружины и оперативного персонала станции к ликвидации пожара, отрабатывались действия по оповещению и эвакуации, схемы пожаротушения.

По сценарию учебной тренировки в машинном зале нефтенасосной произошел разлив нефти, а затем ее возгорание. При этом система автоматического пожаротушения условно не сработала. После поступления сигнала технологический процесс был остановлен, объект обесточен, объявлена эвакуация.

На место условного пожара в регламентированные сроки прибыли боевые расчеты ПСЧ-37 с. Малая Пурга ГПС МЧС РФ по Удмуртской Республике, работники ведомственной пожарной команды и члены добровольной пожарной дружины. Была оперативно выполнена расстановка сил и средств подразделений пожарной охраны, а также налажена бесперебойная подача огнетушащих веществ. Условное возгорание было ликвидировано в нормативные сроки.

В тренировке приняли участие порядка 20 человек, использовалось 3 единицы основной и специальной пожарной техники.

Действия специалистов НПС «Малая Пурга» и работников подразделения пожарной охраны были слаженны и скоординированы, условный пожар удалось ликвидировать в нормативные сроки. Работники с поставленными задачами справились, подтвердив высокую степень готовности сотрудников предприятия, представителей МЧС РФ и ведомственных пожарных команд к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.

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