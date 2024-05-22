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Работники КАМАЗа смогут покупать цифровые финансовые активы компании на платформе Сбера

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Сбер и ГК КАМАЗ подписали соглашение о партнёрстве в области цифровых финансовых активов

Сбер и ГК КАМАЗ договорились о партнёрстве в области цифровых финансовых активов и реализации совместного проекта «Цифровой километр». Соглашение об этом на IX ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписали управляющий директор, руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и Директор по цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев.

Стороны договорились о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) КАМАЗа на платформе цифровых активов Сбера, а также их качественном высокотехнологичном обслуживании и релевантной аналитической и информационной поддержке. Основные направления сотрудничества — внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами и продуктами; реализация совместного проекта по интеграции информационной системы Сбера на основе технологий блокчейна; выпуск ЦФА по программе «Цифровой километр», приобретение ЦФА при их выпуске, погашение выпущенных активов и т. д.

Совместная работа по программе «Цифровой километр» позволит КАМАЗу выпускать ЦФА на платформе цифровых активов Сбера. Во время пилотного проекта их смогут приобретать сотрудники ГК КАМАЗ, в перспективе — другие участники рынка. КАМАЗ предлагает работникам инвестировать в проекты, которые «подкреплены» такими активами, как автомобиль. Вознаграждение выплачивается токенами, подтверждающими право получения дохода от эксплуатации грузовых автомобилей в подконтрольных компаниях.

Андрей Дмитриев, управляющий директор, руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка:
«Благодаря нашему совместному проекту "Цифровой километр" работники КАМАЗа получат возможность инвестировать и участвовать в развитии бизнеса своей компании, а КАМАЗ — повысит мотивацию сотрудников. Таким образом, внедрение современных технологий в инвестициях может стать новым трендом на рынке труда и привести к созданию корпоративных мотивационных программ в сфере ЦФА».

Эльдар Шавалиев, Директор по цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ»:
«Мы уверены, что для развития экономики нужны новые способы привлечения инвестиций. Цифровой километр – первый проект привлечения инвестиций в физические активы, который сможет создать для пользователя новый опыт понятных вложений, и даже с элементами геймификации. Если эксперимент удастся, то мы бы хотели повторить этот опыт и для инвестиций в станки, роботы и другие средства производства, которые будут нужны промышленности сегодня и завтра».

«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в России. Конференция проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года.

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