Работники АО «Транснефть – Прикамье» - в числе призеров конкурса профессионального мастерства ПАО «Транснефть»

Работники АО «Транснефть – Прикамье» стали призерами финального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди представителей организаций нефтепроводной отрасли.

Корпоративные состязания прошли в г. Самаре на базе АО «Транснефть – Приволга». За право назваться лучшим соревновались 218 работников из 23 организаций системы «Транснефть» - представители 15 профессий трубопроводного транспорта.

Призовые места для команды АО «Транснефть – Прикамье» завоевали Людмила Ефремова (II место среди лаборантов химического анализа по нефтепродуктам), Павел Матюшин (II место среди водителей грузового автомобиля) и Михаил Дмитриев (III место среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования).

«В прошлом году показала четвертый результат и поставила цель – войти в тройку сильнейших. Очень многое дала подготовка, которая позволила отточить свои навыки и умения, укрепить теоретические знания. Для меня участие в конкурсе - большой опыт, общение с коллегами и соперниками, обмен уникальным опытом», - отметила Людмила Ефремова.

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» проводится в ПАО «Транснефть» с 2001 года. Цель - повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и совершенствование практической подготовки персонала.