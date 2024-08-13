Новости России
· 16+ · Служба новостей

Работники АО «Транснефть – Прикамье» - в числе призеров конкурса профессионального мастерства ПАО «Транснефть»

Работники АО «Транснефть – Прикамье» стали приз...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

Работники АО «Транснефть – Прикамье» стали призерами финального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди представителей организаций нефтепроводной отрасли.

Корпоративные состязания прошли в г. Самаре на базе АО «Транснефть – Приволга». За право назваться лучшим соревновались 218 работников из 23 организаций системы «Транснефть» - представители 15 профессий трубопроводного транспорта.

Призовые места для команды АО «Транснефть – Прикамье» завоевали Людмила Ефремова (II место среди лаборантов химического анализа по нефтепродуктам), Павел Матюшин (II место среди водителей грузового автомобиля) и Михаил Дмитриев (III место среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования).

«В прошлом году показала четвертый результат и поставила цель – войти в тройку сильнейших. Очень многое дала подготовка, которая позволила отточить свои навыки и умения, укрепить теоретические знания. Для меня участие в конкурсе - большой опыт, общение с коллегами и соперниками, обмен уникальным опытом», - отметила Людмила Ефремова.

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» проводится в ПАО «Транснефть» с 2001 года. Цель - повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и совершенствование практической подготовки персонала.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Важное в РТ

час назад

В Татарстане вырос спрос на образовательные кредиты

сколько стоит обработать участок от борщевика

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

регулированный пол цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
день назад

Яйца снизились в стоимости на 3,3%

По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яи...

Новости Татарстана

минуту назад

Госсовет РТ предложил вернуть принудительное лечение людей от алкоголизма

Новости Казани

26 минут назад

Сергей Лазарев выступит в Альметьевске на День нефтяника 1 сентября

Новости Казани

15 часов назад

В казанском общежитии рухнул кусок потолка

Новости Татарстана

15 часов назад

В ДТП на трассе М7 в РТ погибли 2 человека
В Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней д...
Новости Татарстана
51 минуту назад

В Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстанцев предупредили о повышении цен на импортный алкоголь

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Новости Казани

19 часов назад

На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены
Новости Татарстана
3 часа назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены