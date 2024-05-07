Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Прикамье» вновь активно поддержало ежегодную международную акцию «Сад памяти».

Работники предприятия высадили более 4 тыс. саженцев трехлетнего дуба на площади около 2 гектаров в Лаишевском районе Республики Татарстан близ села Татарский Янтык, около 6 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади более 3 гектаров в Лениногорском районе республики недалеко от Новочершилинского сельского поселения, порядка 500 саженцев европейской ели близ поселка Боровое Матюшино Лаишевского района Татарстана. В посадке приняли участие около 100 сотрудников и членов их семей, а также представители государственных казенных учреждений «Лаишевское лесничество» и «Лениногорское лесничество».

«Ежегодно участвуя в масштабной памятной акции, коллектив предприятия вносит вклад в создание новых экологических систем и обогащение биологического разнообразия страны. Кроме того, подобные мероприятия укрепляют корпоративный дух, что в дальнейшем способствует эффективному решению производственных задач», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.



Фото: пресс-слжба АО "Транснефть"

АО «Транснефть - Прикамье» уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности. Только за время участия в международной акции «Сад памяти» работники предприятия суммарно высадили в Республике Татарстан около 30 тыс. деревьев.

Справочно:

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Цель участников экологического мероприятия – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В Республике Татарстан в рамках акции в текущем году планируется высадить 1,5 млн саженцев.

Организаторами ежегодной акции выступают АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтеры Победы» и ВОД «Волонтеры леса» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».