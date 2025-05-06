Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в акции «Сад памяти»

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Прикамье» активно поддержало ежегодную международную акцию «Сад памяти».

Работники предприятия высадили около 7 тыс. саженцев ясеня в Пестречинском районе Республики Татарстан близ села Шали, а также порядка 500 саженцев ивы красивой и 1000 европейской ели на территории Пестречинского сельского поселения. В посадке приняли участие около 100 сотрудников и членов их семей, а также представители государственного казенного учреждения «Лаишевское лесничество».

«На посадку деревьев выезжаем каждую весну - участие в масштабной акции давно стало для наших работников доброй традицией. Восстанавливаем лесной фонд страны, укрепляем связи внутри коллектива, показываем пример своим детям», - отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности. Только за время участия в международной акции «Сад памяти» работники предприятия суммарно высадили в Республике Татарстан около 40 тыс. деревьев.

Справочно:

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Цель участников экологического мероприятия – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Всего в Республике Татарстан в рамках акции в 2025 году планируется высадить более 1 млн саженцев.

Организаторами ежегодной акции выступают АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтеры Победы» и ВОД «Волонтеры леса» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».