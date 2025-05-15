Работник АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса специалистов неразрушающего контроля

Представитель АО «Транснефть – Прикамье» стал призером отборочного этапа ежегодного Всероссийского конкурса Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист 2025», который прошел в г. Казани.

В состязании приняли участие представители предприятий различных отраслей промышленности Республики Татарстан и других регионов. Конкурс прошел по трем направлениям: визуальный и измерительный контроль, радиографический контроль и ультразвуковой контроль. В номинации «Ультразвуковой контроль» инженер-дефектоскопист Казанского РНУ Ренат Насыров занял третье место.

В ходе выступления сотрудник предприятия продемонстрировал высокую квалификацию, глубокие знания и умения в области неразрушающего контроля и технической диагностики.

«Участвовать в конкурсах профессионального мастерства мотивирует желание постоянно развиваться, совершенствоваться в своей профессии. В подобных состязаниях мои коллеги традиционно демонстрируют высокий уровень компетенций и занимают призовые места», - отметил Ренат Насыров.

Во время проведения конкурса участники ознакомились с технической оснащенностью аттестационного центра, на базе которого проводилось состязание, а также обсудили вопросы подготовки и аттестации персонала в области неразрушающего и разрушающего контроля.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.

Справочно:

Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист» проходит по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Цель конкурса - популяризация профессии специалиста неразрушающего контроля, возможность дальнейшего профессионального роста и обмена опытом.