Рабочая и вкусная штука: зеленый соус на зиму, который подойдёт ко всем блюдам
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Как приготовить соус из зелёного лука: быстрый и удобный рецепт для хранения на зиму
Этот соус из зелёного лука — идеальный вариант для быстрого обеда. Он готовится за несколько минут, а благодаря заморозке сохраняет вкус и свежесть на весь год. Узнайте, как приготовить и заготовить соус для удобного использования в любое время.
Как приготовить соус из зелёного лука
Этот соус готовится быстро и легко, и его вкус сохраняется в течение всего года. Он отлично подходит к мясу, рыбе, пасте и картошке. Кроме того, соус можно заморозить в кубиках и использовать при необходимости — для быстрого обеда в будние дни.
Ингредиенты:
- Зелёный лук — 100 г
- Петрушка — 15 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 0,5 ч.л.
- Лимонный сок — 1 ч.л.
- Растительное масло (лучше оливковое) — 1 ст.л.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка ингредиентов:
Тщательно помойте и высушите зелёный лук. Нарежьте его произвольно.
Помойте и нарежьте петрушку. Мелкая нарезка не требуется, так как блендер всё перемелет.
- Смешивание:
Положите лук и петрушку в стакан блендера.
Добавьте чеснок, соль, лимонный сок и растительное масло.
- Взбивание:
Взбейте все ингредиенты погружным блендером до получения однородной массы. Убедитесь, что в соусе нет кусочков.
- Корректировка вкуса:
Попробуйте соус и, если нужно, добавьте ещё немного соли или лимонного сока, чтобы подкорректировать вкус.
Заготовка на зиму:
- Разливаем соус:
Разлейте соус по небольшим пластиковым контейнерам или формам для льда.
Закройте контейнеры крышками, а формы — плёнкой.
- Заморозка:
Отправьте контейнеры и формы в морозильник.
Когда соус замёрзнет, вы можете пересыпать его в пакеты с zip-застёжкой для удобного хранения.
Теперь у вас всегда будет под рукой порция свежего соуса, которую легко достать, не размораживая весь запас.
Этот соус из зелёного лука — не только вкусный, но и удобный вариант для хранения на зиму. Готовьте его с удовольствием и наслаждайтесь свежим вкусом в любое время года, не тратя время на длительную готовку.
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