Рабочая и вкусная штука: зеленый соус на зиму, который подойдёт ко всем блюдам

Как приготовить соус из зелёного лука: быстрый и удобный рецепт для хранения на зиму

Этот соус из зелёного лука — идеальный вариант для быстрого обеда. Он готовится за несколько минут, а благодаря заморозке сохраняет вкус и свежесть на весь год. Узнайте, как приготовить и заготовить соус для удобного использования в любое время.

Как приготовить соус из зелёного лука

Этот соус готовится быстро и легко, и его вкус сохраняется в течение всего года. Он отлично подходит к мясу, рыбе, пасте и картошке. Кроме того, соус можно заморозить в кубиках и использовать при необходимости — для быстрого обеда в будние дни.

Ингредиенты:

Зелёный лук — 100 г

Петрушка — 15 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 0,5 ч.л.

Лимонный сок — 1 ч.л.

Растительное масло (лучше оливковое) — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов:

Тщательно помойте и высушите зелёный лук. Нарежьте его произвольно.

Помойте и нарежьте петрушку. Мелкая нарезка не требуется, так как блендер всё перемелет.

Смешивание:

Положите лук и петрушку в стакан блендера.

Добавьте чеснок, соль, лимонный сок и растительное масло.

Взбивание:

Взбейте все ингредиенты погружным блендером до получения однородной массы. Убедитесь, что в соусе нет кусочков.

Корректировка вкуса:

Попробуйте соус и, если нужно, добавьте ещё немного соли или лимонного сока, чтобы подкорректировать вкус.

Заготовка на зиму:

Разливаем соус:

Разлейте соус по небольшим пластиковым контейнерам или формам для льда.

Закройте контейнеры крышками, а формы — плёнкой.

Заморозка:

Отправьте контейнеры и формы в морозильник.

Когда соус замёрзнет, вы можете пересыпать его в пакеты с zip-застёжкой для удобного хранения.

Теперь у вас всегда будет под рукой порция свежего соуса, которую легко достать, не размораживая весь запас.

Этот соус из зелёного лука — не только вкусный, но и удобный вариант для хранения на зиму. Готовьте его с удовольствием и наслаждайтесь свежим вкусом в любое время года, не тратя время на длительную готовку.