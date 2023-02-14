"Пытать устали": Украина впервые передала пленных без следов пыток
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Украина впервые за время практики обменов пленными передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, сообщила в интервью РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
"Их не били, но хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <…> Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок. Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально (факты пыток)", — рассказала она.
Сами освобожденные бойцы подтвердили, что их не пытали.
"Они, видимо, знали заранее и готовили обменный фонд. Поэтому, чтобы не было разговоров потом, не били. Морально — да, давили. Говорили, что россияне попадут на обмен, а мы нет. От нас, мол, откажутся. Избивать не избивали, но "принимали" (брали в плен) жестко", — вспоминает боец ЛНР по имени Андрей, попавший в плен в сентябре прошлого года, когда республика еще не вошла в состав Российской Федерации.