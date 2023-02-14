"Пытать устали": Украина впервые передала пленных без следов пыток

Омбудсмен Сердюкова заявила, что Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток

Украина впервые за время практики обменов пленными передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, сообщила в интервью РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

"Их не били, но хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <…> Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок. Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально (факты пыток)", — рассказала она.

Сами освобожденные бойцы подтвердили, что их не пытали.