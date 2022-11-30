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"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

Фото: открытые источники

Российский военнослужащий, недавно вернувшийся из полугодового плена на Украине, рассказал KP.RU о пытках, которым ему пришлось подвергнуться.
Мужчина вернулся по обмену 24 ноября. В плену он был 6 месяцев и 13 суток. Молодому человеку всего 21 год. Он служил по контракту на протяжении двух лет.
В плен попал в ДНР 8 мая.

Первый день в подвале был очень тяжелым для заключенных. Украинские националисты предпринимали силу по отношению к пленным. При этом он отметил, что никто не пытался получить от него информацию. По словам собеседника, "это были украинские войска или какие-то наемники".

Через три недели Максима увезли в Киев, где над ним издевались сотрудники СБУ. Собеседник рассказал, что страдания российских военнопленных "приносили радость" сотрудникам СБУ. Кормили его, по его словам, так скудно, "чтобы он просто не умер".

Из СИЗО пленных переправили в лагерь во Львове, там, говорит Максим, их жестко морально давили и постоянно оскорбляли. Заставляли смотреть украинские новости, в которых говорилось о разгроме ВС РФ.

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