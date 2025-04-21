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Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная вкуснятина: не рецепт, а чудо

Лёгкий и нежный «Медовый пух» — это альтернатив...

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Многие уверены, что настоящий медовик — это плотные коржи, многослойная структура и обязательное «созревание» в холодильнике.

Но один необычный рецепт ломает все стереотипы. «Медовый пух» — это лёгкий, нежный и удивительно простой торт, который можно подать к столу уже через пару часов после приготовления.

Почему «Медовый пух» стоит попробовать

Главное преимущество этого десерта — в его доступности. Никаких сложных этапов, вроде варки карамели или использования термометра. Даже соду отдельно гасить не нужно — натуральный мёд справляется с этой задачей сам. Коржи выходят мягкими и тонкими, легко режутся, а крем на основе заварной массы и взбитых сливок делает вкус ещё более воздушным.

Пошаговый рецепт

Тесто:

  1. В миске взбейте 3–4 яйца с 100 г сахара до образования лёгкой пены.
  2. Влейте 200 г мёда, добавьте щепотку соли и 1 ч. л. соды.
  3. Постепенно введите муку: сначала 175 г, затем остальное количество (до 400 г).
  4. Готовое тесто должно быть мягким и текучим — уберите его в холодильник на 30 минут.

Коржи:

  1. Разогрейте духовку до 175–180°C.
  2. На пергамент выкладывайте по 130–150 г теста, формируя круг диаметром 20 см.
  3. Выпекайте каждый корж 6–8 минут.
  4. Остывшие коржи подравнивайте по шаблону, крошки оставьте для украшения.

Крем:

  1. Заварите основу из 500 мл молока, 3 желтков, 150 г сахара и 3 ст. л. крахмала до густоты.
  2. Добавьте 5 г ванильного сахара и остудите смесь.
  3. Отдельно взбейте 200 мл сливок (33%) и аккуратно вмешайте их в остывший крем.

Сборка: Промажьте каждый корж кремом, посыпьте крошкой из обрезков и поставьте торт в холодильник хотя бы на пару часов. Он получится удивительно мягким и готовым к подаче уже в день приготовления.

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