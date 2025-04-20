Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а сказка

Кто бы мог подумать, что медовик может быть не плотным и сложным, а лёгким, мягким и простым? Этот вариант — совсем другая история. Никакой карамели, длительных настаиваний и особой посуды. Всё просто и вкусно. Торт готов почти сразу — коржи не ломаются, а крем нежный, как облако.

В чём фишка

Вместо традиционного медовика с плотными слоями здесь — воздушные коржи и лёгкий крем из заварной основы и взбитых сливок. Тесто не требует ни гашения соды, ни варки мёда. Всё смешивается и запекается просто. А результат — торт, который выглядит, будто из кондитерской витрины, а на вкус ещё лучше.

Как готовить

Тесто:

В миску разбивают 3 крупных яйца (или 4 средних), добавляют 100 г сахара и взбивают до лёгкой пены. Вливают 200 г мёда, перемешивают. Добавляют щепотку соли и чайную ложку соды — гасить не нужно, мёд справляется сам. Вмешивают 175 г муки, затем постепенно добавляют ещё 175–225 г, чтобы получилось мягкое текучее тесто. Тесто накрывают и убирают в холодильник на полчаса.

Выпечка:

Духовку разогревают до 175–180 °C. На пергаменте рисуют круг (20 см), переворачивают, смазывают маслом. Кладут около 140 г теста, распределяют по кругу под плёнкой, выходя немного за границы. Выпекают каждый корж 6–8 минут. Всего получается 6 штук. Обрезают края по трафарету, а обрезки сохраняют для посыпки.

Крем:

В кастрюле нагревают 500 мл молока. В отдельной миске смешивают 3 желтка, 150 г сахара, 3 ст. л. крахмала и немного молока. Когда молоко почти закипит, вливают желтковую смесь и варят, помешивая, до загустения. Добавляют 5 г ванильного сахара, остужают. Отдельно взбивают 200 мл холодных сливок до плотности. Аккуратно вмешивают сливки в остывший крем ложкой, не миксером.

Сборка:

Коржи промазывают кремом, покрывают бока. Обрезки измельчают и посыпают торт. Охлаждают минимум 2 часа — и можно угощаться!

Ингредиенты:

Для теста:

Мёд — 200 г

Сахар — 100 г

Яйца — 3–4 шт.

Мука — 350–400 г

Сода — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для крема:

Молоко — 500 мл

Сливки 33% — 200 мл

Желтки — 3 шт.

Сахар — 150 г

Крахмал — 3 ст. л.

Ванильный сахар — 5 г

Этот торт подойдёт даже для тех, кто печёт редко. Всё получится! А если понравится — делитесь рецептом с друзьями и расскажите, как получилось.