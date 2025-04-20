Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а сказка
mk-manakhova.ru
Кто бы мог подумать, что медовик может быть не плотным и сложным, а лёгким, мягким и простым? Этот вариант — совсем другая история. Никакой карамели, длительных настаиваний и особой посуды. Всё просто и вкусно. Торт готов почти сразу — коржи не ломаются, а крем нежный, как облако.
В чём фишка
Вместо традиционного медовика с плотными слоями здесь — воздушные коржи и лёгкий крем из заварной основы и взбитых сливок. Тесто не требует ни гашения соды, ни варки мёда. Всё смешивается и запекается просто. А результат — торт, который выглядит, будто из кондитерской витрины, а на вкус ещё лучше.
Как готовить
Тесто:
В миску разбивают 3 крупных яйца (или 4 средних), добавляют 100 г сахара и взбивают до лёгкой пены.
Вливают 200 г мёда, перемешивают.
Добавляют щепотку соли и чайную ложку соды — гасить не нужно, мёд справляется сам.
Вмешивают 175 г муки, затем постепенно добавляют ещё 175–225 г, чтобы получилось мягкое текучее тесто.
Тесто накрывают и убирают в холодильник на полчаса.
Выпечка:
Духовку разогревают до 175–180 °C.
На пергаменте рисуют круг (20 см), переворачивают, смазывают маслом.
Кладут около 140 г теста, распределяют по кругу под плёнкой, выходя немного за границы.
Выпекают каждый корж 6–8 минут. Всего получается 6 штук.
Обрезают края по трафарету, а обрезки сохраняют для посыпки.
Крем:
В кастрюле нагревают 500 мл молока.
В отдельной миске смешивают 3 желтка, 150 г сахара, 3 ст. л. крахмала и немного молока.
Когда молоко почти закипит, вливают желтковую смесь и варят, помешивая, до загустения.
Добавляют 5 г ванильного сахара, остужают.
Отдельно взбивают 200 мл холодных сливок до плотности.
Аккуратно вмешивают сливки в остывший крем ложкой, не миксером.
Сборка:
Коржи промазывают кремом, покрывают бока.
Обрезки измельчают и посыпают торт.
Охлаждают минимум 2 часа — и можно угощаться!
Ингредиенты:
Для теста:
Мёд — 200 г
Сахар — 100 г
Яйца — 3–4 шт.
Мука — 350–400 г
Сода — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Для крема:
Молоко — 500 мл
Сливки 33% — 200 мл
Желтки — 3 шт.
Сахар — 150 г
Крахмал — 3 ст. л.
Ванильный сахар — 5 г
Этот торт подойдёт даже для тех, кто печёт редко. Всё получится! А если понравится — делитесь рецептом с друзьями и расскажите, как получилось.
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