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Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а сказка

Кто бы мог подумать, что медовик может быть не ...

mk-manakhova.ru

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Кто бы мог подумать, что медовик может быть не плотным и сложным, а лёгким, мягким и простым? Этот вариант — совсем другая история. Никакой карамели, длительных настаиваний и особой посуды. Всё просто и вкусно. Торт готов почти сразу — коржи не ломаются, а крем нежный, как облако.

В чём фишка

Вместо традиционного медовика с плотными слоями здесь — воздушные коржи и лёгкий крем из заварной основы и взбитых сливок. Тесто не требует ни гашения соды, ни варки мёда. Всё смешивается и запекается просто. А результат — торт, который выглядит, будто из кондитерской витрины, а на вкус ещё лучше.

Как готовить

Тесто:

  1. В миску разбивают 3 крупных яйца (или 4 средних), добавляют 100 г сахара и взбивают до лёгкой пены.

  2. Вливают 200 г мёда, перемешивают.

  3. Добавляют щепотку соли и чайную ложку соды — гасить не нужно, мёд справляется сам.

  4. Вмешивают 175 г муки, затем постепенно добавляют ещё 175–225 г, чтобы получилось мягкое текучее тесто.

  5. Тесто накрывают и убирают в холодильник на полчаса.

Выпечка:

  1. Духовку разогревают до 175–180 °C.

  2. На пергаменте рисуют круг (20 см), переворачивают, смазывают маслом.

  3. Кладут около 140 г теста, распределяют по кругу под плёнкой, выходя немного за границы.

  4. Выпекают каждый корж 6–8 минут. Всего получается 6 штук.

  5. Обрезают края по трафарету, а обрезки сохраняют для посыпки.

Крем:

  1. В кастрюле нагревают 500 мл молока.

  2. В отдельной миске смешивают 3 желтка, 150 г сахара, 3 ст. л. крахмала и немного молока.

  3. Когда молоко почти закипит, вливают желтковую смесь и варят, помешивая, до загустения.

  4. Добавляют 5 г ванильного сахара, остужают.

  5. Отдельно взбивают 200 мл холодных сливок до плотности.

  6. Аккуратно вмешивают сливки в остывший крем ложкой, не миксером.

Сборка:

  1. Коржи промазывают кремом, покрывают бока.

  2. Обрезки измельчают и посыпают торт.

  3. Охлаждают минимум 2 часа — и можно угощаться!

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мёд — 200 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйца — 3–4 шт.

  • Мука — 350–400 г

  • Сода — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

Для крема:

  • Молоко — 500 мл

  • Сливки 33% — 200 мл

  • Желтки — 3 шт.

  • Сахар — 150 г

  • Крахмал — 3 ст. л.

  • Ванильный сахар — 5 г

Этот торт подойдёт даже для тех, кто печёт редко. Всё получится! А если понравится — делитесь рецептом с друзьями и расскажите, как получилось.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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