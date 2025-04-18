Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а чудо
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Мы привыкли думать, что медовик — это плотные коржи, многослойная сборка и обязательная выдержка в холодильнике.
Но рецепт «Медового пуха» полностью меняет представление об этом десерте. Мягкий, нежный и почти невесомый, он не требует долгого настаивания — его можно подавать уже через пару часов.
Что отличает этот торт
Главный плюс — простота и скорость. Ни варки карамели, ни специнструментов. Даже соду не нужно гасить: мёд справляется сам. Коржи получаются тонкими, мягкими, легко режутся даже масляным ножом. А крем — это заварная основа с добавлением взбитых сливок, что придаёт ему невероятную воздушность.
Как готовить: пошагово
Тесто:
Взбейте 3–4 яйца с 100 г сахара до лёгкой пены, влейте 200 г жидкого мёда, добавьте щепотку соли и чайную ложку соды. Вмешайте сначала 175 г муки, затем остальную часть — всего 350–400 г. Тесто должно быть мягким и стекать с лопатки. Уберите в холодильник на полчаса.
Коржи:
Разогрейте духовку до 175–180°C. Тесто (130–150 г на корж) выкладывайте на пергамент, распределяя по кругу диаметром 20 см. Выпекайте по одному 6–8 минут. Готовые коржи подрезайте по шаблону, обрезки сохраняйте.
Крем:
Сварите основу из 500 мл молока, 3 желтков, 150 г сахара и 3 ст. л. крахмала. Варите до загустения, добавьте ванильный сахар (5 г), остудите. Взбейте 200 мл сливок (33%) и аккуратно вмешайте в крем.
Сборка:
Соберите торт, щедро смазывая коржи. Обсыпьте крошкой из обрезков. Охладите хотя бы 2 часа — и наслаждайтесь.
Ингредиенты
Для коржей:
- Мёд – 200 г
- Сахар – 100 г
- Яйца – 3–4 шт.
- Мука – 350–400 г
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
Для крема:
- Молоко – 500 мл
- Сливки 33% – 200 мл
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Крахмал – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – 5 г
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