Пышный, как бисквит, сладкий, как мед, крем – нежная нежность: не рецепт, а чудо

Мы привыкли думать, что медовик — это плотные коржи, многослойная сборка и обязательная выдержка в холодильнике.

Но рецепт «Медового пуха» полностью меняет представление об этом десерте. Мягкий, нежный и почти невесомый, он не требует долгого настаивания — его можно подавать уже через пару часов.

Что отличает этот торт

Главный плюс — простота и скорость. Ни варки карамели, ни специнструментов. Даже соду не нужно гасить: мёд справляется сам. Коржи получаются тонкими, мягкими, легко режутся даже масляным ножом. А крем — это заварная основа с добавлением взбитых сливок, что придаёт ему невероятную воздушность.

Как готовить: пошагово

Тесто:

Взбейте 3–4 яйца с 100 г сахара до лёгкой пены, влейте 200 г жидкого мёда, добавьте щепотку соли и чайную ложку соды. Вмешайте сначала 175 г муки, затем остальную часть — всего 350–400 г. Тесто должно быть мягким и стекать с лопатки. Уберите в холодильник на полчаса.

Коржи:

Разогрейте духовку до 175–180°C. Тесто (130–150 г на корж) выкладывайте на пергамент, распределяя по кругу диаметром 20 см. Выпекайте по одному 6–8 минут. Готовые коржи подрезайте по шаблону, обрезки сохраняйте.

Крем:

Сварите основу из 500 мл молока, 3 желтков, 150 г сахара и 3 ст. л. крахмала. Варите до загустения, добавьте ванильный сахар (5 г), остудите. Взбейте 200 мл сливок (33%) и аккуратно вмешайте в крем.

Сборка:

Соберите торт, щедро смазывая коржи. Обсыпьте крошкой из обрезков. Охладите хотя бы 2 часа — и наслаждайтесь.

Ингредиенты

Для коржей:

Мёд – 200 г

Сахар – 100 г

Яйца – 3–4 шт.

Мука – 350–400 г

Сода – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Для крема:

Молоко – 500 мл

Сливки 33% – 200 мл

Желтки – 3 шт.

Сахар – 150 г

Крахмал – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 5 г

Источник.