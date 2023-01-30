Путина обманули и это было большой ошибкой: теперь виновные будут сурово наказаны

Глава канала "Царьград" Константин Малофеев рассказал, почему у РФ не осталось иного способа достичь мира, кроме силового.

По его словам, так называемая партия мира пытается устроить переговоры с Западом и Киевом, но процесс не будет успешным. Москва не раз пыталась урегулировать конфликт дипломатическими способами, и это в итоге обернулось большим обманом, обострившим ситуацию.

"В 2014-м так называемые западные партнёры завели нас в дипломатический тупик, в ловушку. В Минске они на протяжении 16 часов врали нашему президенту Владимиру Путину, "разводили" его, обещая заставить Украину выполнить ряд последовательных действий. Владимир Владимирович, будучи человеком слова, полагал, что, договорившись с [экс-президентом Франции Франсуа] Олландом и [бывшим канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, можно быть уверенным в обязательности этих соглашений. Но Киев за эти восемь лет и палец о палец не ударил, зато пичкался западными оружием и деньгами", - отметил Малофеев.

Сами виновные, говорит эксперт, уже признали, что обманывали Путина.